आगरा में दर्दनाक हादसा: बेसमेंट निर्माण के दौरान गिरी दीवार, ताश खेल रहे सात लोग दबे, दो की मौत

संक्षेप: आगरा में मकान के बेसमेंट निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। बेसमेंट की खुदाई के दौरान निर्माणधीन एक दीवार भरभराकर गिर गई। पास में ही ताश खेल रहे सात लोग दीवार के तलबे के नीचे दब गए।

यूपी के आगरा में मकान के बेसमेंट निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। बेसमेंट की खुदाई के दौरान निर्माणधीन एक दीवार भरभराकर गिर गई। पास में ही ताश खेल रहे सात लोग दीवार के तलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों में चीख-पुकार मच गई। हादसे की खबर पाकर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दीवार के नीचे दबे लोगों को निकाला गया। इनमें से दो लोगों की मौत हो गई जबकि पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना बाह थानाक्षेत्र के बटेश्वर तीर्थ धाम के गांव बिजकोली की है। जानकारी के अनुसार यहां एक मकान के बेसमेंट का निर्माण हो रहा है। बेसमेंट को लेकर रविवार को खुदाई की जा रही थी। निर्माणाधीन दीवार के पीछे कुछ लोग ताश खेल रहे थे। रविवार की सुबह करीब 11 बजे अचानक से निर्माणाधीन दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार के नीचे ताश खेल रहे सात लोग दब गए। हादसे के बाद चीख-पुकार मची तो लोग दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी बाह सत्य देव शर्मा एसडीएम बाह पंकज शुक्ला तहसील दार सम्पूर्ण कुलश्रेष्ठ बीडीओ नीरज तिवारी चौकी प्रभारी बटे श्वर इंद्र कुमार मोके पर पहुंचे।