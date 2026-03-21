खेलते समय हादसा: निर्माणाधीन मकान से गेंद निकालने के दौरान गिरा बच्चा, गले के आरपार हुआ सरिया
बुलंदशहर जिले के नयागांव मिर्जापुर में शनिवार को निर्माणाधीन मकान से 10 साल के बच्चे का गेंद निकालने के दौरान पैर फिसल गया, जिससे वह जमीन पर लगे सरियों के ऊपर जा गिरा।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जिले के नयागांव मिर्जापुर में शनिवार को निर्माणाधीन मकान से 10 साल के बच्चे का गेंद निकालने के दौरान पैर फिसल गया, जिससे वह जमीन पर लगे सरियों के ऊपर जा गिरा। इस हादसे में एक सरिया उसके सीने से गर्दन में होकर पार हो गया। सरिये समेत बच्चे को लेकर पीड़ित परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया।
नयागांव मिर्जापुर गांव में वायरिंग का काम करने वाला राजकुमार अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में उसकी पत्नी अनीता और तीन बच्चे दिव्यांश, ऋषभ और पुत्री वंदना हैं। बताया जाता है कि शनिवार सुबह ईद की छुट्टी होने के कारण ऋषभ (10 वर्ष) अन्य बच्चों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान उनकी गेंद एक समीपवर्ती निर्माणाधीन मकान में चली गई। गेंद लेने के लिए ऋषभ उस मकान के अंदर चला गया और एक स्थान पर चढ़कर गेंद निकालने का प्रयास करने लगा। अचानक पैर फिसलने से ऋषभ नीचे जमीन पर जा गिरा।
परिवार में मचा कोहराम
जमीन में से सरिया निकली हुई थीं, जो उसके सीने से घुसकर गर्दन के आरपार हो गई। शोर सुनकर बच्चे की मां अनीता मौके पर पहुंच गई। बच्चे की हालत देखकर परिजनों एवं आसपास के लोगों में कोहराम मच गया। गैस कटर की मदद से सरिए के निचले हिस्से को काटा गया और बच्चे को सरिए के साथ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया।
दिल्ली में चल रहा ऑपरेशन
पीड़ित मां अनीता ने बताया कि बच्चे को बुलंदशहर से रेफर करने के बाद दिल्ली अस्पताल में ले जाया गया है। यहां एक अस्पताल में उसका आपरेशन होगा। जिला अस्पताल सीएमएस डॉ. प्रदीप राना ने बताया, सरिया बच्चे के सीने से होते हुए गले तक पार हो गया है। इसके बावजूद बच्चा सही से सांस ले रहा है और खून भी नहीं बहा है। बच्चा लगातार बातें कर रहा है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। हायर मेडिकल सेंटर में आपरेशन से सरिया बाहर निकाला जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें