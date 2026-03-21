खेलते समय हादसा: निर्माणाधीन मकान से गेंद निकालने के दौरान गिरा बच्चा, गले के आरपार हुआ सरिया

बुलंदशहर जिले के नयागांव मिर्जापुर में शनिवार को निर्माणाधीन मकान से 10 साल के बच्चे का गेंद निकालने के दौरान पैर फिसल गया, जिससे वह जमीन पर लगे सरियों के ऊपर जा गिरा।

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जिले के नयागांव मिर्जापुर में शनिवार को निर्माणाधीन मकान से 10 साल के बच्चे का गेंद निकालने के दौरान पैर फिसल गया, जिससे वह जमीन पर लगे सरियों के ऊपर जा गिरा। इस हादसे में एक सरिया उसके सीने से गर्दन में होकर पार हो गया। सरिये समेत बच्चे को लेकर पीड़ित परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया।

नयागांव मिर्जापुर गांव में वायरिंग का काम करने वाला राजकुमार अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में उसकी पत्नी अनीता और तीन बच्चे दिव्यांश, ऋषभ और पुत्री वंदना हैं। बताया जाता है कि शनिवार सुबह ईद की छुट्टी होने के कारण ऋषभ (10 वर्ष) अन्य बच्चों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान उनकी गेंद एक समीपवर्ती निर्माणाधीन मकान में चली गई। गेंद लेने के लिए ऋषभ उस मकान के अंदर चला गया और एक स्थान पर चढ़कर गेंद निकालने का प्रयास करने लगा। अचानक पैर फिसलने से ऋषभ नीचे जमीन पर जा गिरा।

परिवार में मचा कोहराम जमीन में से सरिया निकली हुई थीं, जो उसके सीने से घुसकर गर्दन के आरपार हो गई। शोर सुनकर बच्चे की मां अनीता मौके पर पहुंच गई। बच्चे की हालत देखकर परिजनों एवं आसपास के लोगों में कोहराम मच गया। गैस कटर की मदद से सरिए के निचले हिस्से को काटा गया और बच्चे को सरिए के साथ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया।