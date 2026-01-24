खत्म नहीं होंगे ट्रैफिक उल्लंघन वाले ई चालान, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

संक्षेप: प्रदेश सरकार ने इस कानून के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े 10 लाख से अधिक लंबित मुकदमे समाप्त कर दिए गए थे, साथ ही परिवहन विभाग के स्तर पर लंबित एक लाख से अधिक ई-चालान भी बंद कर दिए गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने इसे सड़क सुरक्षा के मूल उद्देश्य के खिलाफ बताते हुए याचिका दायर की थी।

वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के बीच यातायात नियम तोड़ने पर किए गए चालान खत्म नहीं होंगे। इन्हें भरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश सरकार को वर्ष 2023 में बनाए गए कानून में छह हफ्ते के अंदर संशोधन लागू करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन की याचिका पर जारी किए गए।

प्रदेश सरकार ने इस कानून के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े 10 लाख से अधिक लंबित मुकदमे समाप्त कर दिए गए थे, साथ ही परिवहन विभाग के स्तर पर लंबित 1 लाख से अधिक ई-चालान भी बंद कर दिए गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने इसे सड़क सुरक्षा के मूल उद्देश्य के खिलाफ बताते हुए याचिका दायर की थी। जिस पर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व आदेश 20 नवंबर 2025 के अनुपालन में प्रदेश सरकार के हलफनामे पर विचार किया।

इसमें सरकार ने बताया था कि 9 जनवरी 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि 2023 के कानून में संशोधन कर कुछ श्रेणियों के अपराधों को इसके दायरे से बाहर किया जाएगा। इनमें वह उल्लंघन शामिल होंगे जो शमनीय नहीं हैं। जिनमें जेल जाना ही होता है या जो पहले भी किए जा चुके हैं। अदालत ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि छह सप्ताह के अंदर संशोधन लागू किया जाए। यह राज्य कानून केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट 1988 के भी प्रतिकूल है। इसे न तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया गया, न ऐसी स्वीकृति प्राप्त की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2026 को होगी।

बार-बार खत्म किए गए पांच कानून अधिवक्ता केसी जैन ने याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 1977 से लेकर 2023 के बीच पांच अलग-अलग कानून समय-समय पर बनाए। इनके माध्यम से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मुकदमे 44 साल की लंबी अवधि में बार-बार खत्म किए जाते रहे। जबकि पूरे देश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। इसके बावजूद चालान माफ क्यों किए गए। जबकि अदालत पहले ही टिप्पणी कर चुकी है कि भारत में ट्रैफिक अनुशासन बड़ी चुनौती है। सड़क हादसों में बहुत जानें जाती हैं। ऐसे में चालान खत्म करना कानून का उद्देश्य ही विफल कर देता है।

असंवैधानिक घोषित करना पड़ेगा एक्ट अदालत में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने आशंका जताई कि राज्य सरकार का सुझाया संशोधन भी व्यावहारिक रूप से समस्या का समाधान नहीं करेगा। स्थिति यथावत बनी रह सकती है। ऐसे हालातों में पूरे उत्तर प्रदेश अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने दावा किया कि प्रस्तावित संशोधन ही पर्याप्त रहेगा। दोनों पक्षों की इन परस्पर दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार को संशोधन एक्ट लागू करने का एक मौका दिया है। लेकिन मूल संवैधानिक सवाल को जान-बूझकर खुला रखा।