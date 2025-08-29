3 सप्ताह से बंद गंगा बैराज पुल पर यातायात बहाल, दौड़ने लगीं गाड़ियां, राहगीरों को बड़ी राहत

यूपी के बिजनौर में करीब तीन सप्ताह बंद रहने के बाद आखिरकार गंगा बैराज पुल पर आज से हल्के वाहनों (LMV) की आवाजाही शुरू हो गई। गाड़ियां दौड़ने लगी हैं। यह पुल बिजनौर मुजफ्फरनगर जिलों को तो जोड़ता ही, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली जाने के भी मार्ग है। इस रोड से हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। यातायात बहाल होने से इन हजारों राहगीरों को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल, गंगा बैराज पुल के गेट संख्या 20 और 21 के बीच लगी बेयरिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके चलते गंगा बैराज पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी। इस दौरान गंगा बैराज पुल की मरम्मत और रखरखाव का काम जारी रहा। अधिकारियों के मुताबिक, संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही गंगा बैराज पुल को दोबारा खोला गया है। शुक्रवार को केवल हल्के वाहनों को ही पुल से गुजरने की अनुमति दी गई है। भारी वाहनों (HMV) की आवाजाही पर अभी रोक जारी रहेगी। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि अगले एक सप्ताह में अंतिम जांच और अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद पुल को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।