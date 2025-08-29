Traffic resumed on Bijnor Ganga Barrage bridge which was closed for 3 weeks, vehicles started running 3 सप्ताह से बंद गंगा बैराज पुल पर यातायात बहाल, दौड़ने लगीं गाड़ियां, राहगीरों को बड़ी राहत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsTraffic resumed on Bijnor Ganga Barrage bridge which was closed for 3 weeks, vehicles started running

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तीन सप्ताह बंद रहने के बाद आखिरकार गंगा बैराज पुल पर यातायात बहाल हो गया है।  आज से हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। इससे हजारों राहगीरों को बड़ी राहत मिली है।

Deep Pandey Fri, 29 Aug 2025 12:31 PM
यूपी के बिजनौर में करीब तीन सप्ताह बंद रहने के बाद आखिरकार गंगा बैराज पुल पर आज से हल्के वाहनों (LMV) की आवाजाही शुरू हो गई। गाड़ियां दौड़ने लगी हैं। यह पुल बिजनौर मुजफ्फरनगर जिलों को तो जोड़ता ही, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली जाने के भी मार्ग है। इस रोड से हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। यातायात बहाल होने से इन हजारों राहगीरों को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल, गंगा बैराज पुल के गेट संख्या 20 और 21 के बीच लगी बेयरिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके चलते गंगा बैराज पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी। इस दौरान गंगा बैराज पुल की मरम्मत और रखरखाव का काम जारी रहा। अधिकारियों के मुताबिक, संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही गंगा बैराज पुल को दोबारा खोला गया है। शुक्रवार को केवल हल्के वाहनों को ही पुल से गुजरने की अनुमति दी गई है। भारी वाहनों (HMV) की आवाजाही पर अभी रोक जारी रहेगी। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि अगले एक सप्ताह में अंतिम जांच और अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद पुल को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।

आवाजाही शुरू होने से लोगों के चेहरे खिले

पुल खुलने से स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से उन्हें वैकल्पिक रास्तों से होकर आना-जाना पड़ रहा था, जिससे न केवल समय अधिक लग रहा था बल्कि खर्च भी बढ़ रहा था। अब हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू होने से लोगों के चेहरे खिल गए है।

Up News UP News Today Bijnor News अन्य..
