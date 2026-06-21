गंगा दशहरा मेला का ट्रैफिक प्लान जारी: दिल्ली-लखनऊ हाइवे पर 4 दिन रूट डायवर्जन, जानें बदला मार्ग

हापुड़ के ब्रजघाट में ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेले को लेकर पुलिस ने 22 जून सुबह 8 बजे से 25 जून रात 8 बजे तक भारी व मालवाहक वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया है। दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, गजरौला और संभल की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।

हापुड़ में ज्येष्ठ गंगा दशहरा मेला पर ब्रजघाट स्थित गंगा घाट पर प्रदेश के साथ दिल्ली समेत अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आएंगे। पुलिस अधिकारियों ने मेले को लेकर सुरक्षा एवं जाम की समस्या से निपटने के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है। प्लान के तहत 22 जून को सुबह आठ बजे से 25 जून को रात 8 बजे तक हल्के व भारी माल वाहक वाहनों का रूट डायवर्जन रहेगा। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर होने वाले गंगा स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है।

यह रहेगा रूट डायवर्जन दिल्ली-गाजियाबाद से मुरादाबाद जाने वाला यातायात दिल्ली, गाजियाबाद से मुरादाबाद जाने वाले भारी वाहन मसूरी, धौलाना गुलावठी होते हुए बुलंदशहर, नरौरा, बबराला, बहजोई, डिबाई, चंदौसी के रास्ते होकर मुरादाबाद जाएंगे।

दिल्ली, गाजियाबाद से मुरादाबाद जाने वाले भारी वाहन हापुड़ से बक्सर अंडर पास वैट (थाना सिंभावली क्षेत्र) से यू टर्न लेकर गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुए हसनपुर गंवा कट (जनपद अमरोहा क्षेत्र) के रास्ते होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।

हापुड से मुरादाबाद जाने वाला यातायात हापुड़ से गजरौला, अमरोहा, मुरादाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहन सोना पेट्रोल पंप के सामने से गुलावठी होते हुए जनपद बुलंदशहर, नरौरा, बबराला, बहजोई, डिबाई, चंदोसी के रास्ते होकर मुरादाबाद जाएंगे।

हापुड की ओर से गजरौला, अमरोहा, मुरादाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहन हापुड़ से बक्सर अंडरपास, वैट, (थाना सिंभावली) से यू-टर्न लेकर गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुए हसनपुर गंवा कट (जनपद अमरोहा क्षेत्र) के रास्ते होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।

मेरठ से मुरादाबाद जाने वाला यातायात मेरठ से मुरादाबाद जाने वाले भारी वाहन वाया मवाना रोड मीरापुर बैराज, बिजनौर कोतवाली देहात नगीना, धामपुर, कांठ, छजलैट होते हुए मुरादाबाद जाएंगे।

मेरठ से मुरादाबाद जाने वाले भारी वाहन ततारपुर, बक्सर अंडरपास, वैट (थाना सिंभावली क्षेत्र) से यूर्टन लेकर गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुए हसनपुर गंवा कट (जनपद अमरोहा क्षेत्र) के रास्ते होकर अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे।

मुरादाबाद से गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात मुरादाबाद से गाजियाबाद, दिल्ली जाने वाले भारी वाहन चंदौसी, गुन्नौर, नरौरा, डिबाई बुलंदशहर से गाजियाबाद और दिल्ली की ओर जाएंगे।

गजरौला से हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली जाने वाला यातायात गजरौला चौपला से वाया मंडी धनौरा, चांदपुर, हल्दौर, बिजनौर बैराज, मीरापुर, मवाना, मेरठ, मोदीनगर गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाएंगे।

अमरोहा और गजरौला की ओर से आकर हापुड़, गाजियाबाद जाने वाले भारी वाहन गजरौला चौपला, हसनपुर, हसनपुर गंवा, गंगा एक्सप्रेस-वे के रास्ते होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।

संभल से गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात संभल से गाजियाबाद दिल्ली जाने वाले भारी वाहन अनूपपशहर, बुलन्दशहर, गुलावठी, मसूरी होकर गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे।