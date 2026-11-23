कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले को लेकर बस्ती-अयोध्या हाईवे पर आज सुबह से 24 नवंबर को मेला समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान भारी वाहन, मालवाहक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को डायवर्ट किया जाएगा।

Route Diversion: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले को लेकर बस्ती-अयोध्या हाईवे पर आज यानी 23 नवंबर सुबह से 24 नवंबर को मेला समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान भारी वाहन, मालवाहक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को डायवर्ट किया जाएगा। हालांकि रोडवेज बस, चार पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। गोरखपुर और बस्ती से लखनऊ की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को कलवारी और टांडा मार्ग से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वाहनों को फुटहिया-पटेल चौराहे से वैकल्पिक मार्गों अकबरपुर, सुल्तानपुर होते हुए भेजा जाएगा। लोलपुर से नवाबगंज, गोंडा होते हुए लखनऊ की तरफ भेजा जाएगा।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला को लेकर अयोध्या यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। यह व्यवस्था भीड़ समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन का अनुमान है कि इस दौरान अन्य जनपदों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाकर डायवर्जन किया गया है। आवश्यक सेवाओं के वाहनों एम्बुलेंस आदि को इस डायवर्जन से छूट दी गई है।

बाहरी वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे प्लान के अनुसार गोंडा, बस्ती समेत के वाहन जिन्हें लखनऊ की तरफ जाना है, वे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते से जा सकते हैं। इसी प्रकार लखनऊ, बाराबंकी से आने वाले वाहन जिन्हें गोंडा, बस्ती की तरफ जाना है, वे भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करेंगे। इससे शहर के अंदर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा।

अयोध्या इन रास्तों पर डायवर्जन लकड़मंडी चौराहा: गोंडा की ओर से पुराना सरयू पुल होकर आने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित। वाहन लोलपुर (गोंडा) बाईपास होकर जाएंगे।

दुर्गागंज माझा: पुराना सरयू पुल की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित। वाहन लकड़मंडी चौराहा, लोलपुर बाईपास होकर जाएंगे।

साकेत फ्लाईओवर के नीचे: नयाघाट, लता मंगेशकर चौक की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित।

साकेत पेट्रोल पंप: नयाघाट की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित।

हनुमानगुफा चौराहा: नयाघाट/लता मंगेशकर चौक की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित।

दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय के सामने: छोटी छावनी से रामपथ पर आने वाले वाहन कांशीराम कालोनी परिक्रमा मार्ग से जाएंगे।

रामघाट चौराहा: तपसी छावनी से रामपथ की ओर आने वाले वाहन प्रतिबंधित।

विद्याकुंड: जैन मंदिर से होकर रामपथ की ओर आने वाले सभी वाहन आसिफबाग/लंगड़वीर चौराहा होते हुए जाएंगे।

कनीगंज और रायगंज मोड़: जैन मंदिर तिराह की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित। रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाले वाहन विद्याकुंड की ओर से जाएंगे।

उदया चौराहा: टेढ़ीबाजार की तरफ जाने वाले चार पहिया वाहन प्रतिबंधित। सभी वाहन उदया फ्लाईओवर होकर जाएंगे।

रानोपाली तिराहा: टेढ़ीबाजार की तरफ आने वाले दो पहिया वाहन प्रतिबंधित। वाहन रानोपाली क्रासिंग होते हुए लंगड़वीर चौराहा होकर जाएंगे।

टेढ़ी बाजार चौराहा: श्रीराम अस्पताल की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित। वाहन लंगड़वीर फ्लाईओवर होते हुए जाएंगे।

चूड़ामणि चौराहा: टेढ़ी बाजार चौराहा की तरफ जाने वाले वाहन प्रतिबंधित। वाहन आसिफबाग व गैस गोदाम होते हुए जाएंगे।

गैस गोदाम (परिक्रमा मार्ग): कांशीराम कालोनी/चक्रतीर्थ/राजघाट चौराहा की तरफ सभी वाहन प्रतिबंधित।

इन स्थानों पर पार्किंग फटिकशिला आश्रम के पास: रेलवे डॉट पुल के बगल पार्किंग

फटिकशिला आश्रम के बगल: पार्किंग

बहराइच भवन के सामने: बन्धा मार्ग व फुटपाथ पर दो पहिया पार्किंग

साकेत पुल के बगल: दशरथ पथ पार्किंग

बैकुंठ धाम के बगल: खाली स्थान पार्किंग

साकेत पुल के दाहिने: खाली मैदान पार्किंग

बालूघाट के बगल: मल्टीलेवल पार्किंग

नसूर्या पैलेस के बगल: पार्किंग

रामघाट: बड़ा भक्तमाल की बगिया खाली मैदान पार्किंग

गैस गोदाम के बगल: उदया पार्किंग