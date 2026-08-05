मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक प्लान लागू, रुड़की रोड पर एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित

कांवड़ यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू कर दिया है। मेरठ के प्रमुख मार्गों पर कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए ट्रैफिक प्लान को जमीन पर उतारा जा रहा है।रुड़की रोड पर रूट डायवर्ट कर एक लेन कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है।

UP News: कांवड़ यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू कर दिया है। मेरठ के प्रमुख मार्गों पर कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए ट्रैफिक प्लान को जमीन पर उतारा जा रहा है। प्लान के तहत मंगलवार की रात को रुड़की रोड पर रूट डायवर्ट कर एक लेन कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि यह व्यवस्था सिवाया टोल से टैंक चौराहे तक की गई है। टैंक चौराहे से शहर में वनवे की व्यवस्था बुधवार को कांवड़ियों की भीड़ के बाद किया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रुड़की रोड पर सिवाया टोल प्लाजा से टैंक चौराहे तक एक लेन पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। एक लेन से अन्य वाहनों का आने-जाने की व्यवस्था की गई है। आरक्षित लेन के अलावा दूसरी लेन से सामान्य वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित रूप से जारी रखा गया है, ताकि शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित न हो। यदि कांवड़ियों की संख्या बढ़ती है तो बुधवार से इस व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर बेगमपुल और शहर के अन्य हिस्सों तक कर दिया जाएगा। कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर बुधवार रात 12 बजे से कांवड़ मार्गों पर प्रतिबंधों को और कड़ाई से लागू किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पूरे मार्ग को सुरक्षित कॉरिडोर में बदला जाएगा।

ट्रैफिक व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के भीतर कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या के अनुसार ट्रैफिक व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पांच अगस्त की रात 12 बजे से कांवड़ मार्गों पर और अधिक रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। अपील की कि लोग ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें।