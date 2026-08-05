मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक प्लान लागू, रुड़की रोड पर एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित
कांवड़ यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू कर दिया है। मेरठ के प्रमुख मार्गों पर कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए ट्रैफिक प्लान को जमीन पर उतारा जा रहा है।रुड़की रोड पर रूट डायवर्ट कर एक लेन कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है।
UP News: कांवड़ यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू कर दिया है। मेरठ के प्रमुख मार्गों पर कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए ट्रैफिक प्लान को जमीन पर उतारा जा रहा है। प्लान के तहत मंगलवार की रात को रुड़की रोड पर रूट डायवर्ट कर एक लेन कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि यह व्यवस्था सिवाया टोल से टैंक चौराहे तक की गई है। टैंक चौराहे से शहर में वनवे की व्यवस्था बुधवार को कांवड़ियों की भीड़ के बाद किया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रुड़की रोड पर सिवाया टोल प्लाजा से टैंक चौराहे तक एक लेन पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। एक लेन से अन्य वाहनों का आने-जाने की व्यवस्था की गई है। आरक्षित लेन के अलावा दूसरी लेन से सामान्य वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित रूप से जारी रखा गया है, ताकि शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित न हो। यदि कांवड़ियों की संख्या बढ़ती है तो बुधवार से इस व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर बेगमपुल और शहर के अन्य हिस्सों तक कर दिया जाएगा। कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर बुधवार रात 12 बजे से कांवड़ मार्गों पर प्रतिबंधों को और कड़ाई से लागू किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पूरे मार्ग को सुरक्षित कॉरिडोर में बदला जाएगा।
ट्रैफिक व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा
एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के भीतर कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या के अनुसार ट्रैफिक व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पांच अगस्त की रात 12 बजे से कांवड़ मार्गों पर और अधिक रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे। अपील की कि लोग ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें।
समय के हिसाब से एक्सप्रेसवे पर तय होगी रफ्तार
अब तक सड़कों पर वाहनों के लिए गति सीमा स्थायी रूप से निर्धारित होती है। इसमें पूरे दिन एक ही निर्धारित गति मान्य होती है। उसमें लंबे समय तक बदलाव नहीं होता। लेकिन अब शहरी क्षेत्रों से गुजर रहे एक्सप्रेसवे पर जाम की समस्या व दुर्घटना की आशंका से निपटने के लिए इस परिपाटी से अलग परिवर्तनीय गति सीमा (वैरिएबल स्पीड लिमिट) लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसमें दिन के अलग-अलग अंतराल पर गति सीमा भिन्न होगी। जिस समय एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है, उस समय गति सीमा कम रख कर एक प्वॉइंट पर जाम की समस्या से निपटा जाएगा।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें