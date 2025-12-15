लखनऊ में 17 को शहीद पथ पर रूट डायवर्जन, इकाना में होगा IND vs SA टी20 मुकबला
India vs South Africa:लखनऊ इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच को लेकर अपराह्न 03 :00 बजे से मैच समाप्ति तक बड़े वाहन, बस, कामर्शियल वाहन सहित सामान्य यातायात शहीद पथ होकर सुल्तानपुर, कानपुर और रायबरेली रोड नहीं जा सकेंगे। इसके लिए रूट डायवर्जन किया गया है।
- कमता शहीद पथ तिराहा अयोध्या रोड से शहीद पथ होकर सुल्तानपुर, रायबरेली और कानपुर रोड जाने वाले वाहन कमता तिराहा, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा, समतामूलक चौराहा, लालबत्ती चौराहा, करियप्पा चौराहा, तेलीबाग चौराहा, बाराबिरवा चौराहा अथवा इन्दिरानहर चौराहा से होते हुए किसान पथ होकर जाएंगे। उधर से आने वाले वाहन भी यही रूट पकड़ेंगे।
-सुल्तानपुर आदि मार्ग से आने वाली व जाने वाली बसें और बड़े वाहन कबीरपुर तिराहे से किसानपथ होते हुए जाएंगे।
- सुल्तानपुर रोड की तरफ से आने वाले सामान्य यातायात अमूल तिराहे से लूलू मॉल कटिंग से शहीद पथ पर चढ़कर जाएगा।
-उतरेठिया अण्डरपास चौराहा रायबरेली रोड/कैंण्ट रोड से आने वाले बड़े वाहन मोहनलालगंज या तेलीबाग होते हुए हरीकंशगढ़ी किसान पथ से जाएंगे
- हुसड़िया अण्डरपास चौराहा की तरफ से सामान्य यातायात शहर क्षेत्र से होकर 1090 चौराहा होते हुए जाएगा
-लालबत्ती चौराहा की तरफ से बड़े वाहन करियप्पा चौराहा, तेलीबाग अथवा बंगलाबाजार चौराहा, बाराबिरवा चौराहा होते हुए जाएंगे
- सीएमएस मोड़ सुल्तानपुर रोड से अहिमामऊ अण्डरपास चौराहा की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। यह सीएमएस मोड़ सुल्तानपुर रोड से बाएं अंसल होते हुए जाएंगे
-कमता शहीद पथ तिराहा से अहिमामऊ चौराहे पर यू-टर्न लेकर कैण्ट/पुलिस मुख्यालय/गोमतीनगर जाने वाले सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह शहीद पथ पर सीधा जाकर मेदान्ता हास्पिटल से यू-टर्न लेकर जाएगा। शहीद पथ पर अहिमामऊ चौराहे पर दोपहर 02 बजे से रात मैच की समाप्ति तक यू-टर्न प्रतिबंधित रहेगा।
-अहिमामऊ से प्लासियो की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह अहिमामऊ चौराहा से एचसीएल तिराहा से संस्कृत तिराहा से ओवरहेड गोल चक्कर चौराहा होते हुए जाएगा