वाराणसी में आज से एक हफ्ते रूट डायवर्जन, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे कोई वाहन

संक्षेप:

वाराणसी में नए साल से पहले ही सैलानियों की हुजूम उमड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और गंगा में नावों की सवारी करते पर्यटकों का रेला दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज यानी सोमवार से ही यहां ट्रैफिक विभाग ने डायवर्जन लागू कर दिया है।

Dec 29, 2025 09:00 am ISTYogesh Yadav वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
वाराणसी में नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी के लिए यातायात डायवर्जन प्लान तैयार किया है। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि भीड़ बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मंदिर क्षेत्र और गोदौलिया की ओर वाहनों का पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि भीड़ सामान्य भी रहती है, तब भी 5 जनवरी तक जगतगंज, लहुराबीर, मैदागिन, विश्वेश्वरगंज और गोलगड्डा क्षेत्र में बड़े चार वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। ब्रॉडवे तिराहा, अग्रवाल तिराहा, सोनारपुरा और गोदौलिया की ओर भी इन वाहनों का प्रवेश नहीं होगा।

भीड़ बढ़ने पर जगतगंज से लहुराबीर जाने वाले वाहनों को चौकाघाट अथवा तेलियाबाग डायवर्ट किया जाएगा। गोलगड्डा से वाहनों को राजघाट भेजा जाएगा। विश्वेश्वरगंज से वाहन गोलगड्डा की ओर तथा भेलूपुर से सोनारपुरा की ओर नहीं जा सकेंगे, इन्हें ब्रॉडवे होटल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इसी तरह भीड़ ब्रॉडवे होटल से अग्रवाल तिराहा की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा और उन्हें रवींद्रपुरी की ओर मोड़ा जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा तिराहा से अस्सी की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें रविदास गेट की ओर डायवर्ट किया जाएगा। नगवां चौराहे से वाहनों को रविदास घाट और अस्सी घाट की ओर जाने से रोका जाएगा तथा उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर की ओर भेजा जाएगा। पद्मश्री चौराहे से अस्सी की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और उन्हें रवींद्रपुरी की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

यातायात प्रबंधन में शामिल होगी वाराणसी की गलियां

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। भविष्य में काशी की गलियों को यातायात प्रबंधन का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। ‘मेक इन इंडिया’ के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पैदल नेविगेशन और क्राउड इंटेलिजेंस ऐप विकसित किया जा रहा है। यह ऐप विशेष रूप से वाराणसी जैसे घनी आबादी और ऐतिहासिक संरचना वाले शहरों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि इसके लिए टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन की सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के तहत वाराणसी को वेनिस और डेट्रॉइट जैसे वैश्विक शहरों के साथ शामिल किया गया है। प्रारंभिक चरण में इस प्रतियोगिता के लिए 10 कंपनियों का चयन किया गया था, जिनमें से बाद में पांच कंपनियां चुनी गईं। ये कंपनियां काशी के यातायात, क्राउड मैनेजमेंट और अन्य समाधानों पर कार्य कर रही हैं।

काशी की गलियों और यातायात पर शोध कर रही तथा ऐप विकसित कर रही संस्था वोजिक एआई के सीईओ अर्जित विश्वास ने बताया कि पारंपरिक नेविगेशन ऐप्स से अलग ‘बेहतर-वे’ ऐप रियल टाइम डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भीड़भाड़ वाले मार्गों से बचाते हुए वैकल्पिक गलियों, पैदल रास्तों और नजदीकी दर्शनीय स्थलों की जानकारी देगा। ऐप का परीक्षण किया जा रहा है।