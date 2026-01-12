यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत में चौपट हो गई लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था, पूरा शहर जाम

संक्षेप: भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। रास्तेभर फूल बरसाए गए। स्वागत के चलते लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था चौपट हो गई।

यूपी की राजधानी लखनऊ में नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। रास्तेभर फूल बरसाए गए। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के चलते लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई। जाम के चलते पूरा शहर रुक सा गया। कोई ट्रैफिक प्लान न होने के कारण पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। शहीद पथ, सदर पुल, विधानसभा मार्ग, पॉलिटेक्निक चौराहा तक लगे जाम के कारण रेंग-रेंग कर चलीं। अचानक गड़बड़ाई ट्रैफिक व्यवस्था से पुलिस अफसरों के हाथ-पांव फूल गए। काफी देर तक सड़कों से लेकर चौराहों तक वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं।

सोमवार को भाजपा प्रदेश पंकज चौधरी लखनऊ पहुंचे थे। जिनके स्वागत के लिए डालीबाग स्थित नैमिषारण्य गेस्ट हाउस से सैकड़ों वाहनों के काफिला निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष की यात्रा जब डालीबाग से निकलकर लोहिया पथ पर पहुंची तो चारों तरफ वाहनों की कतार थी। यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले चौराहे कुछ देर के लिए बंद कर दिए जाने से लोग घंटो जाम में जूझते रहे।गोमतीनगर में पॉलीटेक्निक चौराहे के पास वेब मॉल के सामने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लिए मंच लगाया गया था। जिसके कारण पूरा चौराहा जाम की चपेट में आ गया।

इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहा तक जाम लगा रहा। जाम के चलते सबसे ज्यादा परेशानी ऑफिस जाने वाले लोगों को हुई। जो व्यक्ति कार से महज कुछ मिनट में ऑफिस पहुंच जा रहे थे उन्हें दो घंटे से भी जाम का समय ऑफिस पहुंचने में लग गया। इसका असर अयोध्या रोड तक देखा गया। जगह-जगह बड़ी होर्डिंग्स, कट आउट्स लगाए गए हैं। सड़कें फूलों से पटी हुई हैं। अयोध्या हाईवे के बाद उनका काफिला अयोध्या के लिए रवाना हो गया।