विजयादशमी पर दिखी नाथ पंथ की दिव्य परंपरा, सीएम योगी ने विधि-विधान से की गोरखनाथ की पूजा

योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरखनाथ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। वहीं, सीएम शाम में मंदिर से निकलने वाली विजय शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे।

राजीव दत्त पांडेय, गोरखपुर। विजयादशमी के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी ने आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरखनाथ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। गोरक्षपीठ की इस प्राचीन परंपरा में श्रीनाथ जी के पूजन के जरिए लोक कल्याण की कामना, गुरु के प्रति श्रद्धा और नाथपंथ की आध्यात्मिक विरासत का भाव अभिव्यक्त होता है। वहीं, योगी मंदिर से निकलने वाली विजय शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे।

तुरही, नगाड़ों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मंगल ध्वनियों के बीच श्रीनाथ पूजन के लिए योगी आदित्यनाथ मठ से आए तो पूरा परिसर श्रद्धा एवं उल्लास से भर गया। उनकी यह शोभायात्रा नाथपंक्ष एवं सनातन आस्था का प्रतीक है। विशेष परिधान में सुस्जित योगी आदित्यनाथ ने पहले शिवावतार गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन कर जगत कल्याण की कामना और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीनाथ पूजन के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर मंदिर परिसर में स्थापित देव विग्रहों की पूजा-अर्चना की। दोपहर में पारंपरिक तिलकोत्सव में नाथ योगियों, साधु-संतों और श्रद्धालुओं से भेंट का कार्यक्रम होगा। शाम को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली विजय शोभायात्रा की अगुवाई भी योगी आदित्यनाथ करेंगे।

गोरखनाथ के पूजन से जुड़ी है नाथ पंथ की साधना परंपरा नाथपंथ में गुरु का स्थान केंद्रीय है। गुरु गोरखनाथ की परंपरा योग-साधना, अनुशासन, आत्मसंयम और लोककल्याण की भावना पर बल देती है। गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर होने वाला विशिष्ट पूजन इसी गुरु परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है। इस अनुष्ठान में गोरक्षपीठाधीश्वर गुरु गोरखनाथ के प्रति श्रद्धा निवेदित करते हुए जगत के कल्याण की कामना करते हैं। गोरक्षपीठ में पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा धार्मिक आस्था के साथ नाथ पंथ की आध्यात्मिक पहचान को भी सामने लाती है।

अल्पसंख्यक समुदाय करेगा गोरक्षपीठाधीश्वर का स्वागत गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में निकलने वाली इस शोभायात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। इसकी एक खास पहचान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भागीदारी और उनके द्वारा शोभायात्रा का भव्य स्वागत करना भी है। गोरखनाथ मंदिर की विजयादशमी शोभायात्रा के स्वागत के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर घंटों पहले ही फूल-मालाएं लेकर खड़े रहते हैं। प्रदेश उर्दू अकादमी के निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी कैफुल वरा के नेतृत्व में जैद चौधरी, चौधरी राजीउद्दीन और चौधरी परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इनके साथ समाज के राजू हाजी, हाजी साजिद एवं पसमांदा समाज के वसी और नफीस समेत अन्य योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन कर आशीर्वाद लेते हैं।