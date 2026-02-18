यूपी के इस शहर में लाल निशान से व्यापारी हैरान, अफसरों ने पुलिस से लगाई गुहार

सेंट्रल मार्केट मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को परिषद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बाकी बचे सभी अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करने के आदेश दिया। इसके साथ ही 6 हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।

मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आवास एवं विकास परिषद की तरफ से अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए दुकानों और कॉम्पलेक्स पर लाल निशान लगाकर चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू की जानी है। लाल निशान को लेकर व्यापारी ‘लाल’ होने लगे हैं। व्यापारियों ने परिषद अधिकारियों को लाल निशान लगाने से मना कर दिया है। परिषद अधिकारियों ने पुलिस की मदद मांगी है। पुलिस कप्तान को पत्र भी भेजा है। डीएम से भी परिषद अधिकारी जल्द मिलने जाने की तैयारी में हैं। 15 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जानी है।

सेंट्रल मार्केट मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को परिषद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बाकी बचे सभी अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करने के आदेश देते हुए 6 सप्ताह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। आवास विकास परिषद की तरफ से 1000 से ज्यादा व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दुकानों पर भी चस्पा कर दिए गए हैं। व्यापारियों की सहूलियत के लिए 18 मीटर, 24 मीटर और 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर बनी दुकानों का फ्रंट सैटबैक तोड़ने के लिए लाल निशान लगाकर चिह्नित करना है, लेकिन व्यापारियों ने इसके लिए मना कर दिया है। व्यापारियों का कहना है वे अपने बाजार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे।

1478 अवैध निर्माणों में से 80 व्यापारियों ने ही किए शमन के लिए आवेदन आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में 1478 अवैध निर्माणों की रिपोर्ट दाखिल की थी। अवैध निर्माणों को शमन कराए जाने के लिए अभी तक 80 व्यापारियों ने ही आवेदन किए हैं।

व्यापारियों को लखनऊ से भी नहीं मिली राहत सेंट्रल मार्केट मामले में व्यापारियों को लखनऊ से भी राहत नहीं मिली। आवास आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में व्यापारियों से परिषद का सहयोग करने को कहा। सेंट्रल मार्केट मामले में राहत पाने को व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय पार्षद वीरेंद्र शर्मा उर्फ बिल्लू के नेतृत्व में प्रमुख सचिव आवास पीगुरु प्रसाद और आवास आयुक्त डॉ बलकार सिंह से मुलाकात करने लखनऊ गया था। आवास आयुक्त ने परिषद के मेरठ सर्किल से अधीक्षण अभियंता राहुल यादव, अधिशासी अभियंता अभिषेक राज को भी लखनऊ बुलाया था। मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात प्रमुख सचिव आवास और आवास आयुक्त से हुई। पार्षद वीरेंद्र शर्मा ने बताया सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर प्रमुख सचिव आवास और आवास आयुक्त के साथ बैठक हुई। अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है।