मॉरीशस से लोकल करेंसी में होगा व्यापार, काशी में शिखर बैठक के बाद बोले पीएम मोदी

वाराणसी में गुरुवार को मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद रामगुलाम और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई। इसके बाद आयोजित प्रेस मीट में पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षित-स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। मॉरीशस के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 06:33 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को काशी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ शिखर बैठक में हिस्सा लिया और कई समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल मॉरीशस में यूपीआई और रुप्पे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि आईआईटी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरीशस के साथ समझौते संपन्न किए हैं। ये समझौते रिसर्च, शिक्षा और इनोवेशन में आपसी साझेदारी को नए पायदान पर ले जाएंगे। कहा कि खुला, सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर भारत एवं मॉरीशस की साझा प्राथमिकता हैं।

होटल ताज में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस मीट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरीशस सिर्फ साझीदार नहीं, बल्कि एक परिवार हैं। ये दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे सपने और नियति एक हैं। यह पहला अवसर है, जब बनारस में भारत के साथ किसी दूसरे राष्ट्र प्रमुख की द्विपक्षीय वार्ता हुई।

पीएम मोदी ने मॉरीशस की आवश्यकता एवं प्राथमिकता को देखते हुए भारत की ओर से दी जाने वाली विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी साझा की। इस पैकेज के तहत भारत ऊर्जा, विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अंतरिक्ष में शोध एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मॉरीशस की मदद करेगा। प्रेस मीट के पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक समझौतों एवं एमओयू से संबंधित मसौदों का आदान-प्रदान हुआ। इस बात पर भी सैद्धांतिक सहमति हुई कि भारत सरकार चालू वित्त वर्ष में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता मारीशस को प्रदान करेगी।

मॉरीशस का साझीदार होना गर्व की बात

पीएम मोदी ने कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। मॉरीशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझीदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विगत मार्च में मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। तब हमने अपने संबंधों को एक उन्नत रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। अपने संबंधों को ‘इनहैंस्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप’ का दर्जा दिया। आज हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया।

मॉरीशस ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरीशस, भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और ‘विजन महासागर’ का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमने हमेशा मॉरीशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है। भारत, मॉरीशस के साथ दृढ़ता से साथ खड़ा रहा है। बोले, मॉरीशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझीदार होना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। चागोस समझौता संपन्न होने पर प्रधानमंत्री रामगुलाम और मॉरीशस के लोगों को बधाई देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मॉरीशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है।

मॉरीशस में नया साइंस-तकनीकी निदेशालय

पीएम मोदी के अनुसार, द्विपक्षीय समझौतों के तहत मॉरीशस में एक नया डायरेक्टोरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। जल्द ही भारत वहां मिशन कर्मयोगी का ट्रेनिंग माड्यूल भी शुरू करेगा। मॉरीशस के प्रधानमंत्री को भरोसा देते हुए मोदी बोले, मॉरीशस के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा हिंद महासागर क्षेत्र में पहले उत्तरदाता और एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में खड़ा रहा है।

नेशनल अस्पताल निर्माण, एयरपोर्ट विस्तार में सहयोग

पीएम मोदी ने बताया कि भारत के बाहर, पहला जनऔषधि केंद्र अब मॉरीशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरीशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सर शिवसागर रामगुलाम की स्मृति में 500 बेड के नेशनल अस्पताल के अलावा भारत वेटरीनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भी सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाइवे-रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। उन्होने कहा कि यह पैकेज कोई सहायता नहीं बल्कि हमारे साझा भविष्य में एक निवेश है।

एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर पॉवर प्लांट

पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत, मॉरीशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरीशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं जिसमें 10 वहां पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा क्षेत्र में संपन्न कांप्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। उन्होंने बताया कि हमने ‘तमारिंड फाल्स’ में 17.5 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। मॉरीशस के कोस्ट गार्ड शिप की री-फीटिंग भारत में की जा रही है। उनके 120 ऑफिसर भारत में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। अगले 5 वर्षों तक दोनों देश ईईजेड के संयुक्त सर्वे, नेवीगशन चार्ट और हाइड्रोग्रॉफिक डेटा में आपसी सहयोग करेंगे।

प्रशासनिक सुधार में सहयोगी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मानव संसाधन विकास में हम दोनों देश लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक मॉरीशस के 5000 से ज्यादा नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण लिया है। बताया कि मार्च में मेरी मॉरीशस यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। इसका पहला बैच इस समय मसूरी में ट्रेनिंग ले रहा है।

हम साझीदार नहीं, एक परिवार हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डा. रामगुलाम की तरफ मुखातिब होते हुए कहा- यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चिर काल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार, सदियों पहले भारत से मॉरीशस पहुंचे और वहां की जीवन-धारा में रच-बस गए। उन्होंने कहा-‘काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह, भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरीशस को समृद्ध करता रहा है। और आज, जब हम मॉरीशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं, बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरीशस सिर्फ साझीदार नहीं बल्कि एक परिवार हैं।’

संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई

मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपिता शिवसागर रामगुलाम की 125वीं जयंती को याद करते हुए कहा कि वह भारत और मॉरीशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक थे। उनकी यह जयंती हमें अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी।

हमेशा साथ रहा है भारत : रामगुलाम

संयुक्त प्रेस मीट में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने कहा कि भारत मॉरीशस की प्रगति और विकास की यात्रा में हमेशा साथ रहा है। बोले, वाराणसी पहुंचने पर मुझे और मेरी पत्नी को मिले स्वागत से हम आश्चर्यचकित हो गए। मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। नरेन्द्र मोदी की ओर मुखातिब होते हुए बोले- मुझे खुशी है कि यह आपका निर्वाचन क्षेत्र है। मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं।

भारत-मारीशस साझा घोषणा

अनुदान के आधार पर शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट

1. नया सर शिवसागर रामगुलाम राष्ट्रीय अस्पताल

2. आयुष उत्कृष्टता केंद्र

3. पशु चिकित्सा विद्यालय और पशु अस्पताल

4. हेलीकॉप्टरों का प्रावधान।

(अनुमान है कि इन परियोजनाओं और अनुरोध आधारित सहायता की लागत लगभग 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर/9.80 बिलियन एमयूआर होगी।)

अनुदान सह लोन ऑफ क्रेडिट के आधार पर शुरू की जाने वाली परियोजनाएं

1. एसएसआर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एटीसी टावर का निर्माण पूरा करना

2. मोटर-वे एम4 का विकास

3. रिंग रोड का विकास

4. सीएचसीएल द्वारा बंदरगाह उपकरणों का अधिग्रहण

(इन परियोजनाओं/सहायता की अनुमानित लागत लगभग 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर/20.10 बिलियन एमयूआर होगी।)

इन रणनीतिक पक्ष पर सैद्धांतिक सहमति

1. मॉरीशस में बंदरगाह का पुनर्विकास और पुनर्गठन

2. चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र के विकास और निगरानी में सहायता

3. भारत सरकार चालू वित्त वर्ष में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता देगी

