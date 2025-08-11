यूपी में भीषण सड़क हादसा, बाइक से टकराकर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 5 की दर्दनाक मौत

श्रावस्ती में बाइक सवार एक ही परिवार के छह लोगों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। जिससे चार की घटनास्थल पर मौत हो गई। एक को अस्पताल मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया।

यूपी के श्रावस्ती से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़ी मिक्सर मशीन की चपेट में आने से बाइक सवार पांच लोगों की मौत हो गई। जबकी एक घायल हो गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार को विजय वर्मा अपनी पत्नी सुनीता, एक साल के बेटे, बहन मंगलावती, भांजी नीतू और ज्ञानवती के साथ एक ही बाइक पर शंकरपुर से नवाबगंज की ओर जा रहे थे कि रहमतू गांव के पास उनकी बाइक एक ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर गिर गए और ट्रैक्टर उन्हें कुचलते हुए बेकाबू होकर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर का ड्राइवर भी घायल हो गया। इस हादसे में बहराइच जिले के मंगल पुरवा गांव निवासी विजय, बेटा, बहन, भांजी और ज्ञानवती की मौत हो गयी। जबकि पत्नी सुनीता घायल हो गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।