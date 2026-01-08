बेलगाम ट्रैक्टर ने रेलवे गुमटी तोड़ी, हाईटेंशन लाइन भी टूटी, तीन घंटे तक अटकी रही ट्रेनें
यूपी के बलरापुर जिले में तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के पास बेकाबू ट्रैक्टर की टक्कर से रेलवे का इलेक्ट्रानिक फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि रेलवे का हाईटेंशन लाइन भी टूट गई, जिससे तीन घंटे तक रेलवे यातायात बाधित रहा।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे समपार फाटक से गन्ना लदी ट्रैक्टर- ट्राली अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे रेलवे का इलेक्ट्रानिक फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि रेलवे का हाईटेंशन लाइन भी टूट गई, जिससे तीन घंटे तक रेलवे यातायात बाधित रहा। मरम्मत कार्य के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो सका। इस दौरान यात्री परेशान दिखे।
तुलसीपुर के हर्रैया तिराहे पर गुरुवार सुबह दस बजे गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर रेलवे समपार फाटक से टकरा गई। टक्कर होते ही जहां एक ओर इलेक्ट्रानिक फाटक टूट गया, वहीं दूसरी ओर हाईटेंशन लाइन भी गिर गई। हाईटेंशन लाइन गिरते ही अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई। जिसके बाद मरम्म्त कार्य शुरू हुआ। इस दौरान गोरखपुर से गोंडा आ रही मेमो पैसेंजर ट्रेन को तुलसीपुर स्टेशन पर रोकना पड़ा। इसी तरह लखनऊ से तुलसीपुर जा रही गोमती एक्सप्रेस को कौवापुर रेलवे स्टेशन पर तीन घंटे के लिए खड़ा कर दिया गया। सुबह दस बजे से इन दोनों ट्रेनों के रुकने से यात्री हलकान रहे। रेलवे की तकनीकी व विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू किया। तीन घंटें की कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे यातायात को शुरू किया गया।
स्टेशन अधीक्षक रणंजय सिंह ने बताया की गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली को जीआरपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया कि सुबह दस बजे से एक बजे तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहा। घटना की विस्तृत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी गई है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए समपार फाटक पर अतिरिक्त सतर्कता व सुरक्षा बढ़ायी जाएगी।