Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstractor smashes railway crossing, breaks high tension line, trains stranded for three hours
बेलगाम ट्रैक्टर ने रेलवे गुमटी तोड़ी, हाईटेंशन लाइन भी टूटी, तीन घंटे तक अटकी रही ट्रेनें

बेलगाम ट्रैक्टर ने रेलवे गुमटी तोड़ी, हाईटेंशन लाइन भी टूटी, तीन घंटे तक अटकी रही ट्रेनें

संक्षेप:

यूपी के बलरापुर जिले में तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के पास बेकाबू ट्रैक्टर की टक्कर से रेलवे का इलेक्ट्रानिक फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि रेलवे का हाईटेंशन लाइन भी टूट गई, जिससे तीन घंटे तक रेलवे यातायात बाधित रहा।

Jan 08, 2026 08:22 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे समपार फाटक से गन्ना लदी ट्रैक्टर- ट्राली अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे रेलवे का इलेक्ट्रानिक फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि रेलवे का हाईटेंशन लाइन भी टूट गई, जिससे तीन घंटे तक रेलवे यातायात बाधित रहा। मरम्मत कार्य के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो सका। इस दौरान यात्री परेशान दिखे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तुलसीपुर के हर्रैया तिराहे पर गुरुवार सुबह दस बजे गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर रेलवे समपार फाटक से टकरा गई। टक्कर होते ही जहां एक ओर इलेक्ट्रानिक फाटक टूट गया, वहीं दूसरी ओर हाईटेंशन लाइन भी गिर गई। हाईटेंशन लाइन गिरते ही अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई। जिसके बाद मरम्म्त कार्य शुरू हुआ। इस दौरान गोरखपुर से गोंडा आ रही मेमो पैसेंजर ट्रेन को तुलसीपुर स्टेशन पर रोकना पड़ा। इसी तरह लखनऊ से तुलसीपुर जा रही गोमती एक्सप्रेस को कौवापुर रेलवे स्टेशन पर तीन घंटे के लिए खड़ा कर दिया गया। सुबह दस बजे से इन दोनों ट्रेनों के रुकने से यात्री हलकान रहे। रेलवे की तकनीकी व विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू किया। तीन घंटें की कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे यातायात को शुरू किया गया।

स्टेशन अधीक्षक रणंजय सिंह ने बताया की गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली को जीआरपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया कि सुबह दस बजे से एक बजे तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहा। घटना की विस्तृत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी गई है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए समपार फाटक पर अतिरिक्त सतर्कता व सुरक्षा बढ़ायी जाएगी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर पॉलीटेक्निक से बनने जा रही 6 लेन एलीवेटेड रोड, सफर और आसान
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Balrampur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |