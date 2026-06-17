यूपी में दर्दनाक सड़क हादसा, बरेली-मथुरा हाइवे पर ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत

बदायूं के उझानी क्षेत्र में बरेली-मथुरा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

UP News: यूपी के बदायूं से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बुधवार को उझानी क्षेत्र में बरेली-मथुरा हाइवे पर करुआ पुल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ई-रिक्शा सवार छह लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

उझानी क्षेत्र के बरेली-मथुरा हाइवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, ई-रिक्शा में सवार महिलाएं शादी समारोह में भात की दावत लेकर जा रही थीं। इसी दौरान मंडी से आ रहे ट्रैक्टर ने करुआ पुल के पास ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। जिससे छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकी तीन घायल हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल उझानी सीएचसी ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

वहीं, पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सभी मृतकों की पहचान उझानी क्षेत्र के कछला और मुरब्बा नगला गांव के निवासियों के रूप में हुई है। वहीं, घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरिद्वार से लौट रही कार ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई, तीन की मौत इससे पहले लखीमपुर खीरी में हरिद्वार से लौट रहे परिवार की कार मंगलवार को नेशनल हाइवे-30 पर आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में सुल्तानपुर निवासी दंपति व उनकी भांजी की मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हो गए। घायलों को पसगवां सीएचसी से जिला अस्पताल शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया है।

सुल्तानपुर के शास्त्री गर निवासी विमल सिंह अपने परिवार के साथ वैगनआर कार से हरिद्वार से लौट रहे थे। उनकी कार आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रॉली में फंसकर कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई। कार के परखच्चे उड़ गए। मैगलगंज थाना क्षेत्र के चपरतला के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक भाग निकला।