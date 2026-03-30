ट्रैकर बग से गिरफ्त में गैंग; मोबाइल टावरों से 14 करोड़ से BBU डिवाइस चुराए थे, कंपनी की ट्रिक आई काम

सिक्योरिटी कंपनी के इंजीनियरों ने एक ट्रैकर बग बनाकर इसे बीबीयू में अपलोड कर दिया। बीबीयू उपकरण में चूंकि एक छोटी बैटरी अंदर ही लगी होती है, जिसकी मदद से कंपनी को चोरी की गई बीबीयू उपकरण की लोकेशन लगातार मिलती रही। लगातार कई बीबीयू उपकरण की लोकेशन जाकिर कॉलोनी मिली और यहीं पर सिग्नल बंद हुए थे।

UP NEWS: मेरठ-मुजफ्फरनगर के गैंग ने पंजाब में 237 मोबाइल टावर से 14 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के बीबीयू उपकरण तीन माह में चोरी कर लिए। लगातार हो रही चोरियों के कारण कंपनी की टेक्नीशियन की टीम ने बीबीयू उपकरण में ट्रैकर बग (उपकरण को ट्रेक करने वाला साफ्टवेयर बग) डाल दिया। इसी ट्रैकर बग की मदद से सभी उपकरण मेरठ के लोहियानगर जाकिर कॉलोनी में लाने की पुष्टि हुई। एडीजी और एसएसपी मेरठ से शिकायत की गई, जिसके बाद टीम बनाकर गैंग के एक आरोपी को दबोच लिया।

चोरी किए BBU डिवाइस की कीमत 14 करोड़ पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता करते हुए एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पंजाब और मुरादाबाद में इंडस कंपनी (एयरटेल मोबाइल कंपनी) और जियो के मोबाइल टावर पर मेरठ के गिरोह ने सेंधमारी की थी। 237 मोबाइल टावरों से बीबीयू उपकरण चोरी किए गए, जिनकी कीमत 14 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस संबंध में पंजाब और मुरादाबाद में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए। इन उपकरण की लोकेशन लोहियानगर की जाकिर कॉलोनी में मिल रही थी।

आरोपी के घर से 237 BBU उपकरण मिले भारतीय एयरटेल लिमिटेड के नेशनल हेड नोडल सिक्योरिटी के वाइस प्रेजीडेंट ने एडीजी भानु भास्कर और एसएसपी कार्यालय पर शिकायत की। स्वाट टीम और लोहियानगर थाना पुलिस को दबिश के लिए भेजा गया। पुलिस ने जाकिर कॉलोनी में शाहरुख मलिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घर से 237 बीबीयू उपकरण और 165 कॉपर कार्ड बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ कंपनी रायल कमांड प्रोटेक्शन ग्रुप के सिक्योरिटी सुपरवाइजर परवेंद्र कुमार तोमर की मुकदमा दर्ज किया गया है।

ट्रैकर बग की मदद से पकड़ा गया गैंग मोबाइल टावर से बीबीयू उपकरण लगातार चोरी हो रहे थे। ऐसे में सिक्योरिटी कंपनी के इंजीनियरों ने एक ट्रैकर बग बनाकर इसे बीबीयू में अपलोड कर दिया। बीबीयू उपकरण में चूंकि एक छोटी बैटरी अंदर ही लगी होती है, जिसकी मदद से कंपनी को चोरी की गई बीबीयू उपकरण की लोकेशन लगातार मिलती रही। लगातार कई बीबीयू उपकरण की लोकेशन जाकिर कॉलोनी मिली और यहीं पर सिग्नल बंद हुए थे।