दुधवा टाइगर रिजर्व में अब मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे पर्यटक, गाइड और ड्राइवर पर भी लागू होंगे नियम

धवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्यजीवों की सुरक्षा, उनकी प्राकृतिक गतिविधियों में दखल कम करने के लिए नया नियम लागू किया है। जिसके तहत अब जंगल सफारी के दौरान पर्यटक मोबाइल अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। ये नियम जिप्सी चालक और नेचर गाइड लागू होगा।

UP News: दुधवा टाइगर रिजर्व ने वन्यजीवों की सुरक्षा, उनकी प्राकृतिक गतिविधियों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब जंगल सफारी के दौरान पर्यटक, जिप्सी चालक और नेचर गाइड कोई भी मोबाइल फोन साथ नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ ही जंगल के भीतर वीडियो बनाना या सोशल मीडिया के लिए रील तैयार करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पहले पर्यटकों और गाइडों को मोबाइल ले जाने की अनुमति थी, लेकिन कई लोग नियमों की अनदेखी कर वीडियो और रील बनाने में व्यस्त रहते थे। इससे वे कभी गाड़ी से बाहर झुक जाते थे या उतरने की कोशिश करते थे, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ती थी। साथ ही मोबाइल की रिंगटोन और वीडियो की आवाज़ें वन्यजीवों को भी प्रभावित करती थीं। इसके अलावा, बाघ दिखने पर मोबाइल के जरिए अन्य लोगों को सूचना दे दी जाती थी, जिसके कारण थोड़ी ही देर में कई सफारी वाहन एक ही स्थान पर पहुंच जाते थे। इससे बाघों की आवाजाही बाधित होती थी और उनके प्राकृतिक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सभी के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

शाम की सफारी के बाद आज बंद हो जाएगा दुधवा के कपाट दुधवा टाइगर रिजर्व मंगलवार को शाम की सफारी के बाद पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। आम तौर पर यह हर साल 15 जून को बंद होता था, लेकिन मानसून की देरी और वन्यजीव प्रेमियों की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और वन विभाग ने इस पर्यटन सत्र को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। जिसके चलते 30 जून को शाम की सफारी के बाद दुधवा पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। जुलाई से अक्टूबर यानी कि लगभग 5 महीने बंद रहने के बाद दुधवा का 15 नवंबर से नया पर्यटन सत्र फिर से शुरू होगा।