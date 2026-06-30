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दुधवा टाइगर रिजर्व में अब मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे पर्यटक, गाइड और ड्राइवर पर भी लागू होंगे नियम

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, लखीमपुर खीरी
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धवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्यजीवों की सुरक्षा, उनकी प्राकृतिक गतिविधियों में दखल कम करने के लिए नया नियम लागू किया है। जिसके तहत अब जंगल सफारी के दौरान पर्यटक मोबाइल अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। ये नियम जिप्सी चालक और नेचर गाइड लागू होगा।

दुधवा टाइगर रिजर्व में अब मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे पर्यटक, गाइड और ड्राइवर पर भी लागू होंगे नियम

UP News: दुधवा टाइगर रिजर्व ने वन्यजीवों की सुरक्षा, उनकी प्राकृतिक गतिविधियों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब जंगल सफारी के दौरान पर्यटक, जिप्सी चालक और नेचर गाइड कोई भी मोबाइल फोन साथ नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ ही जंगल के भीतर वीडियो बनाना या सोशल मीडिया के लिए रील तैयार करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पहले पर्यटकों और गाइडों को मोबाइल ले जाने की अनुमति थी, लेकिन कई लोग नियमों की अनदेखी कर वीडियो और रील बनाने में व्यस्त रहते थे। इससे वे कभी गाड़ी से बाहर झुक जाते थे या उतरने की कोशिश करते थे, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ती थी। साथ ही मोबाइल की रिंगटोन और वीडियो की आवाज़ें वन्यजीवों को भी प्रभावित करती थीं। इसके अलावा, बाघ दिखने पर मोबाइल के जरिए अन्य लोगों को सूचना दे दी जाती थी, जिसके कारण थोड़ी ही देर में कई सफारी वाहन एक ही स्थान पर पहुंच जाते थे। इससे बाघों की आवाजाही बाधित होती थी और उनके प्राकृतिक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सभी के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

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शाम की सफारी के बाद आज बंद हो जाएगा दुधवा के कपाट

दुधवा टाइगर रिजर्व मंगलवार को शाम की सफारी के बाद पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। आम तौर पर यह हर साल 15 जून को बंद होता था, लेकिन मानसून की देरी और वन्यजीव प्रेमियों की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और वन विभाग ने इस पर्यटन सत्र को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। जिसके चलते 30 जून को शाम की सफारी के बाद दुधवा पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा। जुलाई से अक्टूबर यानी कि लगभग 5 महीने बंद रहने के बाद दुधवा का 15 नवंबर से नया पर्यटन सत्र फिर से शुरू होगा।

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बाघिन की मौत की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी गठित

उधर, दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 23 जून को हुई बाघिन की मौत की जांच अब तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) करेगी। यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि वन्यजीव विशेषज्ञ ललित कुमार वर्मा की अगुवाई में गठित टीम पूरे मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने भी राज्य सरकार से घटना की विस्तृत रिपोर्ट और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के पालन की जानकारी मांगी है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस, गंभीर परजीवी संक्रमण, अत्यधिक गर्मी और तनाव को मौत के संभावित कारण बताया गया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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