नए साल पर लखनऊ से दुधवा, अयोध्या, नवाबगंज पक्षी विहार के लिए ये है टूर पैकेज, ऐसे करें बुकिंग
अगर आप लखनऊ के आसपास घूमने का प्लान बना रहे हैं तो साल पर घूमने पर्यटन विभाग लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में स्थित स्थलों की यात्रा का पैकेज तैयार किया है। यह बजट पैकेज इको टूरिज्म, जंगल सफारी, धार्मिक नगरी और पक्षी विहार के लिए तैयार होगा।
अगर आप नए साल पर घूमना चाह रहे है तो तैयार हो जाइए। पर्यटन विभाग लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में स्थित स्थलों की यात्रा का पैकेज तैयार किया है। यह बजट पैकेज इको टूरिज्म, जंगल सफारी, धार्मिक नगरी और पक्षी विहार के लिए तैयार होगा, जिसकी जानकारी और पैकेज बुकिंग यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट www.upstdc.co.in से प्राप्त होगी।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दुधवा नेशनल पार्क भारत के उन दुर्लभ परिदृश्यों में से एक है, जहां बाघ और एक सींग वाले गैंडे को एक साथ देखा जा सकता है। इस लिहाज से यात्रा का पैकेज तैयार किया गया है। जब बच्चे और परिवार के लोग इतनी नजदीक से जैव विविधता को देखते हैं तो उनमें संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित होती है।
लखनऊ-नैमिषारण्य यात्रा पैकेज
लखनऊ-नैमिषारण्य धार्मिक यात्रा हर शुक्रवार, रविवार और सोमवार सुबह 08:00 बजे लखनऊ से प्रस्थान करेगी, जोकि यात्रा के बाद शाम 7:30 बजे वापस लखनऊ पहुंचेगी। इस टूर पैकेज का शुल्क प्रति यात्री 1,700 रुपए तय किया गया है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रियायती दर 1,000 रुपए रखी गई है। इस पैकेज के अंतर्गत श्रद्धालु चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, ललिता देवी मंदिर सहित नैमिषारण्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे।
लखनऊ-दुधवा बजट पैकेज
लखनऊ-दुधवा बजट पैकेज में अधिकतम आठ यात्री यात्रा कर सकेंगे। टेम्पो ट्रैवलर में प्रति व्यक्ति किराया 6,175 रुपए देना होगा। दो दिनों की यात्रा के पहले दिन लखनऊ स्थित होटल गोमती से सुबह 08 बजे टेम्पो ट्रैवलर यात्रियों के साथ दुधवा के लिए रवाना होगा। दोपहर 01:30 बजे दुधवा पहुंचकर होटल में लंच और रात 08 बजे रात्रि भोजन के बाद पर्यटक आराम करेंगे। दूसरे दिन सुबह 06:00-10:00 बजे तक पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे वापसी के लिए लखनऊ रवाना होंगे। दंपति के साथ पांच वर्ष आयु तक के बच्चे मुफ्त में सफर कर सकते हैं।
लखनऊ-अयोध्या यात्रा पैकेज
श्रद्धालुओं के लिए लखनऊ-अयोध्या दर्शन यात्रा शनिवार और रविवार सुबह 08:00 बजे लखनऊ से शुरू होगी। दिनभर तीर्था यात्रा के बाद रात लगभग 08:30 बजे वापस लखनऊ पहुंचेगी। इस पैकेज की दर प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए रखी गई है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मात्र 1,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इस यात्रा के तहत श्रद्धालुओं को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी सहित अयोध्या के अन्य प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा।
487 में लखनऊ से दुधवा तक बस से सफर
प्रतिदिन कैसरबाग से सुबह 8:00 बजे जनरथ एसी बस रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे दुधवा नेशनल पार्क पहुंचती है। मात्र ₹487 प्रति यात्री के किफायती किराये के साथ यह सेवा स्कूली बच्चों, अभिभावकों, वन्यजीव प्रेमियों, छात्र समूहों तथा प्रकृति के बीच अल्पावधि अवकाश बिताने के इच्छुक यात्रियों के लिए एक उपयुक्त एवं आकर्षक विकल्प बनकर उभरी है। यह बस वापसी में रात आठ बजे लखनऊ पहुंचेगी।
लखनऊ-नवाबगंज पक्षी विहार घूमने का अच्छा समय
लखनऊ-कानपुर हाइवे पर उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी विहार की यात्रा के लिए अक्तूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा होता है, जब काफी संख्या में देशी-विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं। जहां आप प्रकृति और पक्षियों को देखने के लिए एक दिन की यात्रा कर सकते हैं। कानपुर मार्ग पर टोल प्लाजा के लगभग 5 किमी बाद बाईं ओर नवाबगंज में पक्षी विहार स्थित है। यहां की यात्रा निजी के वाहन से या रोडवेज बस कर सकते हैं। नवाबगंज बर्ड सेंक्चुरी में एआर-वीआर डोम सुविधा की सुविधा शुरू की जा रही है। जहां दर्शक पूरे वेटलैंड इकोसिस्टम को अनुभव कराने में सक्षम होगा।
ऐसे करें टूर पैकेज की बुकिंग
श्रद्धालुओं के लिए टूर पैकेज बुकिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इच्छुक यात्री इन पैकेजों की ऑनलाइन बुकिंग www.upstdc.co.in पर कर सकते हैं। श्रद्धालु फोन के माध्यम से भी सीधे बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए निगम ने नंबर जारी किए हैं- +91 91490 99890, +91 94150 13041 और +91 9415…