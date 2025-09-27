tourism is bringing in a torrent of money in gorakhpur earning 776 crore rupees here are 10 major spots गोरखपुर में अब पर्यटन से रुपयों की बारिश, 776 करोड़ हुई कमाई; ये हैं 10 प्रमुख स्पॉट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गोरखपुर में अब पर्यटन से रुपयों की बारिश, 776 करोड़ हुई कमाई; ये हैं 10 प्रमुख स्पॉट

गोरक्षनगरी की GDP साल 2024 में 47169.76 करोड़ रुपये आंकी गई जिसकी ग्रोथ दर 2.09 फीसदी है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और ईडीआईआई की इस साझा रिपोर्ट में महानगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की रेटिंग, पर्यटक संतुष्टि, आर्थिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से पेश किया है।

Ajay Singh राजीव दत्त पांडेय, गोरखपुरSat, 27 Sep 2025 01:44 PM
गोरखपुर अब केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और पर्यटन की नई कहानी लिख रहा है। अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, गोरखपुर तेजी से ‘आध्यात्म आधारित मनोरंजन हब’ के रूप में उभर रहा है। साल 2024 के पर्यटन सर्वेक्षण में गोरखनाथ मंदिर को 10 में से 6.46 का उच्चतम रेटिंग स्कोर मिला जो उसे सबसे बड़ा आकर्षण बनाता है। वहीं, इस रिपोर्ट में गोरक्षनगरी की अर्थव्यवस्था में पर्यटकों का योगदान 776.70 करोड़ आंका गया है। साथ ही संभावना जताई कि यह 2030 तक बढ़कर 1960 करोड़ रुपये हो जाएगा। गोरखपुर के दस प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स में गोरखनाथ मंदिर, कुसम्ही वन, रेलवे म्यूजियम, राजकीय उद्यान, रामगढ़झील, विष्णु मंदिर, गीता प्रेस, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गीता वाटिका और आरोग्य मंदिर शामिल हैं।

गोरक्षनगरी की जीडीपी साल 2024 में 47169.76 करोड़ रुपये आंकी गई जिसकी ग्रोथ दर 2.09 फीसदी है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और ईडीआईआई की इस साझा रिपोर्ट में महानगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की रेटिंग, पर्यटक संतुष्टि, आर्थिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से पेश किया है। अक्तूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच हुए सर्वेक्षण में 4056 पर्यटक समूह, 285 स्टेक होल्डर मिला 23930 पर्यटकों से संवाद कर इस नतीजे पर पहुंचा गया। इस अध्ययन दल में महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ल, वरिष्ठ विजिटिंग फैकल्टी शैलेश मोदी, प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार द्विवेदी और प्रोजेक्ट मैनेजर विधी सेठना शामिल रहीं।

29.87 पयर्टकों में 10.50 लाख ने गुजारी रात

अध्ययन में महायोगी गुरु गोरखनाथ की पवित्र स्थली और सनातन साहित्य प्रकाशन के वैश्विक केंद्र गीता प्रेस गोरखपुर में वार्षिक पर्यटन आगमन में वृद्धि 2018 के 27.09 लाख के सापेक्ष 2024 में 29.87 लाख हो गई है। इनमें से 10.50 लाख रात्रि प्रवास करने वाले पर्यटक और 19.4 लाख एक ही दिन में वापस जाने वाले पर्यटक थे। अध्ययन में पाया गया कि रात्रि प्रवास करने वाले पर्यटकों का सबसे अधिक संतोष एक रात के प्रवास के बाद होता है, जबकि दो या अधिक रातों के प्रवास के बाद मध्यम संतोष होता है। एक दिन में वापस जाने वाले पर्यटक सबसे कम संतुष्टि प्रदर्शित करते हैं।

10 हजार लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर

रात्रि प्रवास करने वाला पर्यटक प्रति रात औसतन 1,970 रुपये खर्च करता है, जबकि शहर में एक दिन बिताता है उसका खर्च औसतन 1,446 रुपये होता है। रात्रि और दिन के पर्यटकों का सकल स्थानीय व्यय 2024 में 776.7 करोड़ रुपये था।

सर्वेक्षण में मिले सुझाव

सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक पर्यटकों ने धार्मिक प्रवास को पहली पसंद बताते हुए पुनः भ्रमण में रुचि दिखाई। आध्यात्म, मनोरंजन, घरेलू उद्योग, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, फैशन और खेल को एकीकृत करने और लाभ उठाने का सुझाव दिया। युवाओं के लिए आध्यात्मिक पैकेज और आध्यात्मिक पाठ्यक्रम प्रदान की सिफारिश की। पर्यटकों की सुविधा के लिए छायांकित बैठने के क्षेत्र, स्वच्छ शौचालय, सामान भंडारण जैसी सुविधाओं की मांग है।

ऐसे आयोजनों पर जोर

सर्वेक्षण में ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने वाले हेरिटेज वॉक, प्राकृतिक स्थलों, पार्कों और चिड़ियाघरों की खोज करने वाले इको-टूर और गोरखपुर की अनूठी खाद्य संस्कृति को उजागर करने वाले पाक ट्रेल्स सरीखे आयोजन पर जोर दिया। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज़ और एक्जीबिशन्स लगाने और रेल संग्रहालय विस्तार की आवश्यकता के अलावा उद्योग-शिक्षा के बीच इंटरफेस की आवश्यकता जताई।

क्या बोले जिम्मेदार

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के महानिदेशक सुनील शुक्ला ने कहा कि गोरखपुर पर्यटन के लिए आध्यात्म आधारित मनोरंजन केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है, जिनमें गोरखनाथ मंदिर मुख्य आकर्षण है। महानगर की जीवंत अर्थव्यवस्था और विविध क्षेत्र जैसे आध्यात्म, मनोरंजन, लघु उद्योग, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, फैशन और खेल से जोड़ समग्र रूप से गोरखपुर को गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए मजबूत अवसर उपलब्ध कराते हैं।

गोरखपुर के पर्यटन स्थलों को मिले अंक

रैंक स्थल मिले अंक

1 गोरखनाथ मंदिर 6.46

2. कुसम्ही वन 3.57

3. रेलवे म्यूजियम 3.46

4. राजकीय उद्यान 3.42

5. रामगढ़झील 3.39

6. विष्णु मंदिर 3.18

7. गीता प्रेस 2.86

8. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला 2.76

9. गीता वाटिका 2.55

10. आरोग्य मंदिर 2.53

