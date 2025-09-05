Toti scandal was caused by Avnish Awasthi, we can never forget it: Akhilesh Yadav टोटी कांड अवनीश अवस्थी ने कराया, हम कभी भूल नहीं सकतेः अखिलेश यादव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
टोटी कांड अवनीश अवस्थी ने कराया, हम कभी भूल नहीं सकतेः अखिलेश यादव

यूपी की राजनीति में एक बार फिर टोटी कांड चर्चा में आ गया है। केतकी सिंह ने मामले पर फिर से बयान दिया तो शुक्रवार को अखिलेश यादव ने आईएएस अवनीश अवस्थी का नाम लेते  हुए टोटी कांड को उनकी साजिश करार दिया। यह भी कहा कि कोई भूल जाए, इसे हम नहीं भूल सकते हैं।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 04:49 PM
यूपी में 2017 में योगी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री आवास से टोटी गायब होने का मामला सुर्खियां बना और भाजपा ने टोटी चोरी का आरोप लगाते हुए इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। एक बार फिर इस मुद्दे को भाजपा विधायक केतकी सिंह ने उभारा तो अखिलेश यादव भी भाजपा पर बरस पड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आईएएस अवनीश अवस्थी ने पूरा कांड कराया था। एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में इसका खुलासा हो चुका है। हम पर आरोप लगे कि हम टोटी लेकर गए हैं। हमारे घर को गंगा जल से धुलवाओगे। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यह बात आप भूल सकते हो हम नहीं भूल सकते हैं।

अखिलेश यादव शुक्रवार को लखनऊ के सपा मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान केतकी सिंह के बयान और उसके बाद सपा छात्र सभा का उनके घर पर प्रदर्शन के मामले में सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि आईएएस अवनीश अवस्थी और एक दूसरे ओएसडी आईएएस कौशिक, जो भाग गया। इन लोगों ने पूरी साजिश की। यह बात हम भूलने वाले नहीं हैं। यह बात सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले भी जान लें। सरकार बदलेगी तो इसका जवाब दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि आज भी उनकी विधायक मेरे बारे में यह बात क्यों कह रही हैं। सब लोग समझ रहा हैं।

ओवर स्पीड में अखिलेश के काफिले का आठ लाख का चालान

अखिलेश यादव ने एक पेपर दिखाते हुए कहा कि उनकी गाड़ियों का ओवर स्पीड में 8 लाख का चालान कटा है। कहा कि कल ही मुझे अपने काफिले की गाड़ियों के चालान मिले। कागज को पलटकर भी नहीं देखा। सरकार ने चालान किया। उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई होगी। हमने कहा ठीक है। चालान मंजूर है। 8 लाख रुपए का चालान देना था, मैंने कहा दे दो। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि इसके पीछे की कहानी होगी कि जो सिस्टम (कैमरा) चला रहा होगा, वो भाजपा का नेता होगा। मैं उसे ट्रेस करूंगा कि वो भाजपा का है या नहीं। जो जानबूझ कर हमारी गाड़ियों का चालान काट रहा।

दरअसल, गाजीपुर का रहने वाला एक युवक अखिलेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था। उसने शिकायत की कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में उसकी गाड़ी का बिना किसी कारण 20 हजार रुपए का चालान कर दिया गया। गाड़ी को भी सीज कर दिया गया। थाने से जब गाड़ी छुड़ाने गया तो उसके पार्ट्स गायब थे। इंजन ऑन किया तो वह सीज हो गया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि जरूर मुख्यमंत्री के सजातीय लोग रहे होंगे। इसी के बाद अखिलेश ने अपनी गाड़ियों के चालान के बारे में बताया।

