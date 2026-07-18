खेत में मिला धड़, 50 मीटर दूर सिर; अलीगढ़ में युवक की गर्दन काटकर निर्मम हत्या

अलीगढ़ में युवक की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। उसका धड़ खेत में और सिर करीब 50 मीटर दूर शर्ट में बंधा मिला। कई घंटे बाद शव की पहचान हुई। परिजनों ने किसी पर संदेह नहीं जताया है। एसएसपी ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है।

अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र की पिलखना पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर गांव सिकंदरपुर के पास दिल दहलाने वाली घटना हुई। यहां एक युवक की गर्दन काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसका सिर कटा धड़ खेत में पड़ा मिला। करीब 50 मीटर दूर शर्ट में बंधा हुआ सिर भी बरामद किया गया, जिसका निचला हिस्सा जानवरों ने नोंच लिया था। कई घंटे बाद युवक की शिनाख्त हो सकी। परिजनों ने किसी पर कोई संदेह या रंजिश से इन्कार किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। एसएसपी नीरज जादौन घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दावा है कि जल्द घटना का खुलासा हो सकता है।

हत्या कर युवक का शव खेत में फेंका शनिवार सुबह करीब छह बजे पिलखना-बरला मार्ग से कौड़ियागंज जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्थित सरकारी स्कूल से करीब 300 मीटर दूर मुकेश पुत्र जयसिंह यादव के ज्वार के खेत में राहगीरों ने सिर कटा धड़ पड़ा देखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से कुछ दूरी तक कच्चे रास्ते पर काफी मात्रा में खून पड़ा मिला, जिससे आशंका जताई गई है कि उसी रास्ते पर युवक की हत्या के बाद शव को खेत में फेंका गया।

धड़ अलग, सिर अलग मिला पुलिस ने तलाश के दौरान कुछ दूरी पर ही मृतक का सिर भी बरामद कर लिया, जो शर्ट से लिपटा हुआ था। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड ने साक्ष्य जुटाए। साथ ही शव को मोर्चरी भिजवा दिया। शिनाख्त के लिए युवक की तस्वीरों को जिलेभर के थाने में भिजवाया। सोशल मीडिया पर भी प्रसारित करवाया गया। कुछ घंटे बाद युवक की शिनाख्त छर्रा के गांव शिखरना निवासी 19 वर्षीय असलम पुत्र निजाम के रूप में हुई।