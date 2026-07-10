यूपी के इस जिले में मूसलाधार बारिश से तबाही, कब्रिस्तान में कफन समेत उतराए शव, फैली दहशत
सहारनपुर में लगातार तीन दिन से हो रही बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। पानी का निकास न होने के कारण पानी घरों के अलावा कब्रिस्तान तक में भर गया। जिसके चलते कब्र से कफन समेत शव उतराने लगे। इसकी खबर से ग्रामीणों में दहशत फैल गई।
UP Rain: यूपी के सहारनपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है। निकास न होने के कारण गलियों मोहल्लों के अलावा कब्रिस्तान तक में बारिश का पानी भर गया है। ऐसे में कब्रिस्तान की जमीनें धंस गईं, जिसके चलते कब्र से कफन समेत शव उतराने लगे। इसकी सूचना मिलते ही गांव में दहशत फैल गई। यहां गागलहेड़ी क्षेत्र के सैय्यद माजरा स्थित कब्रिस्तान का बताया जा रहा है। हाईवे किनारे बने इस कब्रिस्तान में जलभराव के कारण कई कब्रें धंस गई हैं।
बताया जा रहा है कि हाईवे किनारे नालों से पानी की निकासी नहीं होने के कारण पूरा कब्रिस्तान तालाब में तब्दील हो गया। पानी का दबाव बढ़ने से कई कब्रें धंस गईं। इसके बाद ग्रामीणों ने बाहर आए शवों को कफन समेत दोबारा दफनाने के लिए मशक्कत की। घटना के दौरान कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और हालात को संभालने का प्रयास करते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश और जलनिकासी व्यवस्था ठप होने से यह स्थिति बनी। इस घटना ने कब्रिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और जल निकासी के इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार बारिश से क्षेत्र के लोगों में चिंता और मायूसी का माहौल बना हुआ है।
यूपी में 11 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक यूपी के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इसके बाद वर्षा की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के अनुसार प्रदेश के मध्योत्तर भाग के आसपास स्थित निम्न दबाव क्षेत्र और उत्तर प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत मॉनसूनी द्रोणी के प्रभाव से प्रदेश में व्यापक वर्षा हो रही है। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 40 प्रतिशत कम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में अब तक 140.9 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य से 17 प्रतिशत कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान मेरठ मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। मेरठ के मवाना में 315 मिलीमीटर, मुजफ्फरनगर के जानसठ में 270.1 मिलीमीटर तथा मुजफ्फरनगर में 213 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। बाराबंकी के हैदरगढ़ और मिर्जापुर के चुनार में 160-160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
इन जिलों में जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर सहित अनेक जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल और बदायूं समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के अनेक जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। 11 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 12 से 14 जुलाई के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।