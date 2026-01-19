Hindustan Hindi News
अजब-गजब: दो साल के मासूम की नाक से निकला दांत, डॉक्टरों ने बचा ली जिंदगी

संक्षेप:

बिहार के भोजपुर के रहने वाले एक युवक के 2 साल के बच्चे को पिछले कई महीने से जबड़े और नाक के पास दर्द हो रहा था। परिजनों के अनुसार, बच्चे को बाईं नाक से सांस लेने में दिक्कत और बार-बार नाक से स्राव की शिकायत थी। परेशान परिजन उसे कई अस्पतालों ले गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली।

Jan 19, 2026 06:20 pm ISTAjay Singh कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
एम्स गोरखपुर के डॉक्टरों ने बेहद दुर्लभ और जटिल मामले में दो साल के बच्चे की सफल सर्जरी कर नई जिंदगी दी है। जन्म से कटे होंठ (क्लेफ्ट लिप) की समस्या से जूझ रहे इस बच्चे की बाईं नाक में दांत उगा हुआ था, जिसे सर्जरी के जरिए सुरक्षित निकाला गया है। कम उम्र में ऑपरेशन होने की वजह से भविष्य में बच्चे के चेहरे पर होने वाली विकृति, सांस लेने में तकलीफ को एम्स ने कम कर दिया है। इस केस को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में प्रकाशित करने की तैयारी एम्स ने शुरू कर दी है।

यह स्थिति एक्टोपिक टूथ (कही भी दांत होने की समस्या) के रूप में मानी जाती है, जो बहुत ही कम मरीजों में मिलती है, जो क्लेफ्ट लिप जैसे जन्मजात विकारों से जुड़ी होती है। इस पर सर्जरी का फैसला लिया गया। सर्जरी के दौरान नाक के अंदर मौजूद दांत को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत स्थिर है और अब उसे सांस लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। डॉक्टरों ने बताया कि यदि समय रहते इस तरह की समस्या का इलाज न किया जाए, तो इससे गंभीर संक्रमण, बार-बार नाक से खून आना और चेहरे के विकास पर असर पड़ सकता है।

मरीज को बेहोश करने की प्रक्रिया बेहद जटिल

डॉ. शैलेश ने बताया की ऐसे मरीजों में बेहोशी की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। इसके लिए विशेष उपकरण और बहुत तैयारी की जरूरत होती है। मरीज की सर्जरी पूरी तरह से बेहोशी में की गई। दंत विभाग के डॉ. श्रीनिवास ने पूरी टीम को सफल ऑपरेशन की बधाई दी है। सर्जरी करने में वाली टीम में सीनियर रेजिडेंट डॉ. प्रवीण कुमार, जूनियर रेजिडेंट डॉ. प्रियंका त्रिपाठी, डॉ. सौरभ, डॉ. सुमित, एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. संतोष शर्मा, डॉ. विजेता वाजपेई, डॉ. आशुतोष, नर्सिंग ऑफिसर पंकज देवी, प्रतिभा, दिव्या शामिल रही हैं।

निदेशक ने बताया

एम्स की निदेशक डॉ.विभा दत्त ने बताया कि डॉ. शैलेश कुमार एवं उनकी टीम ने सफल ऑपरेशन कर बच्चे को नई जिंदगी दी है। पूरी टीम बधाई की पात्र है। एम्स में इतने कम उम्र के बच्चे में ऐसा विचित्र ऑपरेशन पहली बार हुआ है। अब तक ऐसे मरीजों को ऑपरेशन के लिए दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ता था। लेकिन, अब इस तरह के ऑपरेशन एम्स में हो रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
