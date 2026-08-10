पहली पत्नी के नाम से लोन लेकर घर से निकाला, फिर दूसरी लड़की से रचाई शादी
एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि पति ने उसके नाम से लोन लेने के बाद दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ खेला कर दिया है। एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार को प्रार्थना पत्र देकर सोमवार कों न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ धोखा किया। पति ने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे नाम से लोन ले लिया और इसके बाद मुझे किनारा कर दिया। बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है और विरोध करने पर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया।
सलीमपुर चौकी (थाना मिल एरिया) निवासी शादीशुदा महिला प्रिया ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व विजय पुत्र राम प्रकाश, निवासी उफरापुर मजरे खसपरी, थाना मिल एरिया के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। दोनों का एक 2 वर्ष का बच्चा भी है। प्रिया का आरोप है कि पति विजय ने उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके 50,000 रुपये का लोन निकलवा लिया। इसके बाद 9 अगस्त 2026 को उसने गांव के ही विनोद की लड़की राधिका के साथ बिना कानूनी तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। जब पीड़िता ने इस दूसरी शादी का विरोध किया, तो पति और ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार
पहली पत्नी का कहना है कि उसके साथ दो साल का बच्चा है। मैं कहां जाऊं। यह कहते-कहते महिला फूट-फूट कर रोने लगी। महिला का आरोप है कि उसे जब अपने पति की करतूत के बारे जानकारी हुई तो उसने पति को समझाने की कोशिश की, विरोध भी जताया। इस उसके पति ने उसके के मारपीट की है। उसको चोट पहुंचाई। यही नहीं उसे घर निकाल दिया है। अब वह बेघर हो गई। उसे और उसके दो साल के मासूम बच्चे के सिर से छत छीन ली गई है। अब वह दोनों न्याय के लिए भटक रहे हैं। इसी क्रम में वह पुलिस अधीक्षक से मिली है। एसपी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया है। महिला ने अपने पति के खिलाफ ऐक्शन लेने की मांग की है और उसे न्याय देने की गुहार लगाई है। उधर, शिकायत पत्र मिलने के बाद पुलिस हकीकत की पड़ताल के लिए सक्रिय हो गई है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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