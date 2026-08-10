Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहली पत्नी के नाम से लोन लेकर घर से निकाला, फिर दूसरी लड़की से रचाई शादी

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि पति ने उसके नाम से लोन लेने के बाद दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया है।

पहली पत्नी के नाम से लोन लेकर घर से निकाला, फिर दूसरी लड़की से रचाई शादी
महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि पति ने उसके नाम से लोन लेने के बाद दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया है।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ खेला कर दिया है। एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार को प्रार्थना पत्र देकर सोमवार कों न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ धोखा किया। पति ने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे नाम से लोन ले लिया और इसके बाद मुझे किनारा कर दिया। बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है और विरोध करने पर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया।

​सलीमपुर चौकी (थाना मिल एरिया) निवासी शादीशुदा महिला प्रिया ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका विवाह लगभग 4 वर्ष पूर्व विजय पुत्र राम प्रकाश, निवासी उफरापुर मजरे खसपरी, थाना मिल एरिया के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। दोनों का एक 2 वर्ष का बच्चा भी है। प्रिया का आरोप है कि पति विजय ने उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके 50,000 रुपये का लोन निकलवा लिया। इसके बाद 9 अगस्त 2026 को उसने गांव के ही विनोद की लड़की राधिका के साथ बिना कानूनी तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। जब पीड़िता ने इस दूसरी शादी का विरोध किया, तो पति और ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका का बेरहमी से किया कत्ल, फिर शव के पास खून में लेटकर मोबाइल चलाता रहा
ये भी पढ़ें:प्रेमिका ने अंजली के हाथ पकड़े, पति ने दबाया गला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मर्डर

महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

पहली पत्नी का कहना है कि उसके साथ दो साल का बच्चा है। मैं कहां जाऊं। यह कहते-कहते महिला फूट-फूट कर रोने लगी। महिला का आरोप है कि उसे जब अपने पति की करतूत के बारे जानकारी हुई तो उसने पति को समझाने की कोशिश की, विरोध भी जताया। इस उसके पति ने उसके के मारपीट की है। उसको चोट पहुंचाई। यही नहीं उसे घर निकाल दिया है। अब वह बेघर हो गई। उसे और उसके दो साल के मासूम बच्चे के सिर से छत छीन ली गई है। अब वह दोनों न्याय के लिए भटक रहे हैं। इसी क्रम में वह पुलिस अधीक्षक से मिली है। एसपी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया है। महिला ने अपने पति के खिलाफ ऐक्शन लेने की मांग की है और उसे न्याय देने की गुहार लगाई है। उधर, शिकायत पत्र मिलने के बाद पुलिस हकीकत की पड़ताल के लिए सक्रिय हो गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Shadi-barat
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।