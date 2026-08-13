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आजम खां से टक्कर लेने वाले आईएएस अफसर की प्रतिनियुक्ति का कल अंतिम दिन, सात बार मिला एक्सटेंशन

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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सपा नेता आजम खां से टकराव के कारण चर्चा में रहे आईएएस अफसर आन्जनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति शुक्रवार को पूरी होगी। उन्हें अब तक सात बार एक्सटेंशन मिल है।आठवां एक्सटेंशन मिला तो नया रिकॉर्ड बनेगा।

IAS officer Anjaneya Kumar Singh
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां (बाएं) और मुरादाबाद के मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह (फाइल फोटो)

सपा नेता आजम खां से टकराव के बाद चर्चा में आए मुरादाबाद के मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की प्रदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि 14 अगस्त 2026 शुक्रवार को पूरी हो रही है। उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया चलने की जानकारी है, लेकिन गुरुवार देर शाम तक इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ था। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह को यूपी में अब तक सात बार प्रतिनियुक्ति विस्तार मिल चुका है। यदि इस बार भी अवधि बढ़ती है तो यह उनका आठवां एक्सटेंशन होगा। फिलहाल वह 14 अगस्त के बाद अवकाश पर रहेंगे।

आन्जनेय कुमार सिंह 16 फरवरी 2015 को उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। इस दौरान वह सिंचाई विभाग में विशेष सचिव, बुलंदशहर और फतेहपुर के जिलाधिकारी तथा अन्य पदों पर रहे। फरवरी 2019 में उन्हें रामपुर का डीएम बनाया गया। मार्च 2021 में मुरादाबाद मंडलायुक्त की जिम्मेदारी संभाली। तब से वह इसी पद पर तैनात हैं।

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सात बार बढ़ चुकी है प्रतिनियुक्ति

आन्जनेय कुमार सिंह को 2015 में पांच साल के लिए यूपी में प्रतिनियुक्ति मिली थी। इसके बाद 2020, 2021, 2022 और 2023 में एक-एक साल का विस्तार मिला। 2024 में छह-छह महीने के दो विस्तार किए गए, जबकि 2025 में एक साल का एक्सटेंशन मिला। मौजूदा विस्तार की अवधि 14 अगस्त 2026 को पूरी हो रही है।

आजम खां से अदावत के चलते चर्चा में आए

रामपुर के जिलाधिकारी रहते आन्जनेय कुमार सिंह की सपा नेता आजम खां से तनातनी प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय रही। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर आजम खां के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान उनका नाम प्रमुखता से सामने आया था। इसके बाद दोनों के बीच तल्खी को लेकर कई बार राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। रामपुर में आजम खां के खिलाफ हुई विभिन्न प्रशासनिक कार्रवाईयों के दौरान भी उनका नाम चर्चा में रहा।

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ऐसे बढ़ा यूपी में तैनाती का सफर

सपा सरकार के कार्यकाल में फरवरी 2015 में यूपी आए आन्जनेय कुमार सिंह को शुरुआत में सिंचाई विभाग में विशेष सचिव बनाया गया। बाद में शारदा सहायक परियोजना का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। जुलाई 2016 में उन्हें बुलंदशहर का डीएम बनाया गया। भाजपा सरकार बनने के बाद मार्च 2017 में वह एडिशनल कमिश्नर जीएसटी बने और जून 2018 तक इस पद पर रहे। इसके बाद उन्हें फतेहपुर का डीएम बनाया गया। फरवरी 2019 में रामपुर के डीएम बने और मार्च 2021 में मुरादाबाद के मंडलायुक्त की जिम्मेदारी संभाली।

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वर्षवार प्रतिनियुक्ति विस्तार

2015 : पांच साल की प्रतिनियुक्ति

2020, 2021, 2022, 2023 : एक-एक साल का विस्तार

2024 : छह-छह महीने के दो विस्तार

2025 : एक साल का विस्तार

2026 : मौजूदा अवधि 14 अगस्त को पूरी, अगले आदेश का इंतजार

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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