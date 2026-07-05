कल अयोध्या पर रहेगी देश की नजर, चंपत राय देंगे जवाब; PMO का संदेश ले आएंगे नृपेन्द्र मिश्र

राम मंदिर दान चोरी की जांच जोर शोर से जारी है। इस बीच कल यानी छह जुलाई को अयोध्या में ट्रस्ट कार्यकारिणी की अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में सबसे पहले उनके ही त्यागपत्र पर विचार किया जाएगा। अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र भी रहेंगे।

श्री राम मंदिर दान चोरी पर मचे बवाल के बीच कल यानी छह जुलाई को अयोध्या पर देश की नजरें टिकी होंगी। अयोध्या में कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट कार्यकारिणी की अहम बैठक होने जा रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार किए जाने और ट्रस्ट के पुनर्गठन पर गंभीर मंथन चल रहा है। छह जुलाई को मणिराम दास छावनी में तीर्थ क्षेत्र की प्रस्तावित बैठक में सबसे पहले उनके ही त्यागपत्र पर विचार किया जाएगा। इसके बाद उनसे उनका लिखित स्पष्टीकरण लेकर इस्तीफा मंजूर किए जाने पर सभी सदस्यों से सलाह ली जाएगी।

माना जा रहा है कि चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र के त्यागपत्र के लिए तीर्थ क्षेत्र के बायलॉज संबंधित विधिक राय लेकर उनकी विदाई की पटकथा लिखी जाएगी। उधर, ट्रस्ट की बैठक में निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र हिस्सा तो लेंगे, लेकिन उनकी भूमिका सवाल-जवाब तक ही सीमित रहेगी। माना यह भी जा रहा है कि वह पीएमओ का संदेश लेकर आएंगे और ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बैठक में पीएमओ के संदेश पर लोगों की विशेष नजर है। कहा जा रहा है कि संघ के हाईकमान तक पहुंची शिकायतों के बाद चंपत राय पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया था। देश भर में राममंदिर चढ़ावा प्रकरण पर बढ़ रहे आक्रोश के बाद तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष की ओर से त्यागपत्र की पुष्टि की गई।

कार्यशैली और व्यवहार से संगठन को नुकसान बताया जा रहा है कि संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी मानते हैं कि चंपत राय की कार्यशैली और व्यवहार के कारण संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा है। चंपत राय के स्तर पर लापरवाही हुई है, ऐसा संघ के अंदर ज्यादातर लोग मानते हैं। संघ के बड़े पदाधिकारियों के विगत दिनों आए बयानों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि संघ चंपत राय से संतुष्ट नहीं है।

नए नाम पर रस्साकशी तीर्थ क्षेत्र में अयोध्या नरेश राजा बिमलेंद्र मोहन मिश्र के निधन के बाद एक स्थान पहले से रिक्त है। दो अन्य सदस्यों के त्यागपत्र के बाद तीन पद रिक्त होंगे। तीन पदों पर अपने लोगों की एंट्री कराए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा संघ भी प्रयासरत हैं। बड़े पदाधिकारियों को बीते दिनों अयोध्या भ्रमण हो चुका है। अंतिम निर्णय सभी की निगाहें हैं।

महंत नृत्यगोपाल दास करेंगे बैठक की अध्यक्षता, मेदांता से मिली छुट्टी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट कार्यकारिणी की बैठक छह जुलाई को मणिराम छावनी में अपराह्न तीन बजे से होगी। इस बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास करेंगे। पिछले दिनों मेदांता में भर्ती कराए गए 89 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल दास की सेहत में सुधार होने डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी है। महंत यूरिन संक्रमण और सांस की समस्या के चलते सोमवार को भर्ती हुए थे। मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि महंत की जांच में यूरिन संक्रमण और सांस की समस्या दूर होने पर छुट्टी कर दी गई है।

राम मंदिर में हुए घटनाक्रम को लेकर ट्रस्ट महासचिव चंपतराय का एक मात्र सार्वजनिक बयान सात जून को मीडिया में आया था। उसके बाद से अनेकानेक आरोपों के बाद उनके और डा. अनिल मिश्र के इस्तीफे की खबर आई, लेकिन इस्तीफा सार्वजनिक नहीं हुआ। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर इस्तीफे की सूचना नहीं दी। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव ने बाद में इस्तीफे की पुष्टि जरूर की और बिना हस्ताक्षर वाला पत्र भी वायरल किया गया, जो ट्रस्ट कोषाध्यक्ष से ही सम्बन्धित है।

चंपत राय के समर्थन में उतरे संत और महंत, अारोप निराधार बताए उधर, श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लग रहे आरोपों की संत-महंतों ने निंदा की है। गोलाघाट स्थित हजारा मंदिर में शनिवार को बैठक में संतों ने सर्वसम्मति प्रस्ताव कर आरोपों को निराधार बताया। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि आखिर उन्होंने कोष की चिंता क्यों नहीं की। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के आचार-व्यवहार की प्रशंसा करते हुए 11 जुलाई की रूटीन बैठक को छह जुलाई को ही बुलाए जाने पर भी सवाल खड़ा किया। संतों ने ट्रस्ट महासचिव का इस्तीफा नामंजूर करने की वकालत करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं एसआईटी गठन की मांग की और सरकार ने एसआईटी गठन कर प्रशंसनीय कार्य किया है।