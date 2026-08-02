दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स हुआ महंगा; जानें कितना बढ़ा
दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों को अब पहले से ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से पहले बने गणेशपुर टोल, रसूलपुर टोल और सैयदमाजरा टोल प्लाजा पर कल से ही नई बढ़ी टोल दरें लागू कर दी गई हैं।
UP News: दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले वाहन मालिकों को अब पहले से ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से पहले बने गणेशपुर टोल, रसूलपुर टोल और छुटमलपुर के पास सैयदमाजरा टोल प्लाजा पर एक अगस्त से नई बढ़ी टोल दरें लागू कर दी गई हैं। बढ़ी दरों का सीधा असर हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ेगा।
नई दरों के अनुसार गणेशपुर टोल प्लाजा पर कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों के लिए अब एक तरफ का टोल 145 रुपये से बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया गया है। वहीं, एक ही दिन में आने-जाने वाले वाहनों को अब 230 रुपये चुकाने होंगे। दूसरी ओर, सैयदमाजरा टोल प्लाजा पर सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है। यहां एक तरफ का टोल 85 रुपये से बढ़ाकर 115 रुपये कर दिया गया है, जबकि एक दिन के भीतर वापसी करने वाले वाहनों के लिए शुल्क 170 रुपये निर्धारित किया गया है।
मासिक पास 5135 और 3800 रुपये में
मासिक पास अधिकतम 50 यात्रा के लिए गणेशपुर में 5135 और सैयद माजरा में 3800 का बनेगा। बस या ट्रक में गणेशपुर में रेट क्रमशः 520 (एक तरफ), 780 (वापसी) व मासिक पास अधिकतम 50 यात्रा के लिए 17380 है। जबकि सैयदमाजरा में बस या ट्रक पर क्रमशः 385, 580 और 12865 टोल लगेगा। खास यह भी कि सैयदमाजरा टोल पर कुछ समय पहले ही कार और हल्के वाहनों पर टोल 35 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये किया गया था। अब दोबारा बढ़ोतरी यानी टोल दर 115 रुपये होने से स्थानीय लोगों, दैनिक यात्रियों और व्यावसायिक वाहन संचालकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि कम समय में लगातार टोल दरें बढ़ने से यात्रा खासी महंगी हो गई है।
रसूलपुर- लाखनौर टोल व बागपत स्थित टोल प्लाजा पर भी रेट बढ़े हैं। नई टोल दरें एक अगस्त से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून की ओर सफर करने वाले यात्रियों को अब अपनी यात्रा के बजट में अतिरिक्त खर्च का प्रावधान करना होगा।
अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर भी बढ़ा टोल
इससे पहले अलीगढ़-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर टोल महंगा हुआ था। संसाधन विस्तार और कंपनी के नए अनुबंध के आधार पर NHAI ने इब्राहिमपुर स्थित टोल प्लाजा पर वृद्धि की थी। हालांकि कारों के आने-जाने के टोल शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई ह। जबकि, अन्य सभी प्रकार के वाहनों को अब इस टोल से कुछ अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है।
परियोजना प्रबंधक अरविंद कुमार ने बताया कि शुल्क संशोधन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी किया गया है। जिसके मुताबिक क्रमश: पांच, दस और पंद्रह रुपये की वृद्धि प्रभावी की गई है। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए 2026-27 में 360 रुपये का मासिक पास उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा 3075 रुपये का सालान पास भी जारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें