अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर बढ़ा टोल टैक्स, अब इतनी करनी होगी जेब ढीली
अलीगढ़-मुरादाबाद नेशनल हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को अब पहले से ज्यादा टोल देने होगा। संसाधन विस्तार और कंपनी के नए अनुबंध के आधार पर NHAI ने टोल दरों में वृद्धि की है। हालांकि कारों के आने-जाने के टोल शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
UP News: अलीगढ़-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर गाड़ी दौड़ाना महंगा हो गया है। इब्राहिमपुर स्थित टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों को अब पहले से ज्यादा टोल देने होगा। दरअसल संसाधन विस्तार और कंपनी के नए अनुबंध के आधार पर NHAI ने टोल दरों में वृद्धि की है। छह टोल वाले परिक्षेत्र में इब्राहिमपुर टोल की दर में बदलाव किया गया है। हालांकि कारों के आने-जाने के टोल शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबकि, अन्य सभी प्रकार के वाहनों को अब इस टोल से कुछ अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है।
परियोजना प्रबंधक अरविंद कुमार ने बताया कि शुल्क संशोधन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी किया गया है। जिसके मुताबिक क्रमश: पांच, दस और पंद्रह रुपये की वृद्धि प्रभावी की गई है। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए 2026-27 में 360 रुपये का मासिक पास उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा 3075 रुपये का सालान पास भी जारी रहेगा।
|वाहन
|एक बार
|वापसी
|कारें
|80
|120
|लाइट वाहन
|130
|195
|बस ट्रक
|275
|410
|छह चक्का
|430
|695
|बड़े वाहन
|520
|785
1 अप्रैल 2026 की दरें
|वाहन
|एक बार
|वापसी
|कारें
|80
|120
|लाइट वाहन
|125
|190
|बस ट्रक
|265
|400
|छह चक्का
|415
|625
|बड़े वाहन
|505
|760
रोडवेज चलाएगा 100 अतिरिक्त बसें
उधर, मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा से पहले रोडवेज में यात्रियों की सुविधाओं के लिए तैयारी कर ली गई है। मुरादाबाद परिक्षेत्र में 100 से अधिक रोडवेज बसें कांवड़ के रूटों पर अतिरिक्त दौड़ाई जाएंगी। हर 30 मिनट में मुरादाबाद से हरिद्वार के लिए बस मिलेगी।
सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़िये जल व कांवड़ लेने के लिए मुरादाबाद से हरिद्वार और गढ़ मुक्तेश्वर को जाते हैं। इसीलिए हरिद्वार और दिल्ली रोड पर काफी भीड़ रहती है। सावन में प्रत्येक सोमवार शुक्रवार से रूट का डायवर्जन भी लागू कर दिया जाएगा। इसमें यात्रियों के सामने समय से अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो, इसके लिए मुरादाबाद परिक्षेत्र में रोडवेज 100 अतिरिक्त बसें चलाएगा।
मुरादाबाद और पीतलनगर डिपो से हर 30 मिनट पर यात्रियों को हरिद्वार रूट पर रोडवेज बस मिलेगी। रोडवेज ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक अंबरीन अख्तर ने बताया कि अभी परिक्षेत्र की बसें गोवर्धन मेले में गई हैं। जहां से बसें 30 जुलाई तक लौट आएंगी। इसके बाद इन बसों को कांवड़ मार्गों पर लगाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें