अलीगढ़-मुरादाबाद हाईवे पर बढ़ा टोल टैक्स, अब इतनी करनी होगी जेब ढीली

अलीगढ़-मुरादाबाद नेशनल हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को अब पहले से ज्यादा टोल देने होगा। संसाधन विस्तार और कंपनी के नए अनुबंध के आधार पर NHAI ने टोल दरों में वृद्धि की है। हालांकि कारों के आने-जाने के टोल शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

UP News: अलीगढ़-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर गाड़ी दौड़ाना महंगा हो गया है। इब्राहिमपुर स्थित टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों को अब पहले से ज्यादा टोल देने होगा। दरअसल संसाधन विस्तार और कंपनी के नए अनुबंध के आधार पर NHAI ने टोल दरों में वृद्धि की है। छह टोल वाले परिक्षेत्र में इब्राहिमपुर टोल की दर में बदलाव किया गया है। हालांकि कारों के आने-जाने के टोल शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबकि, अन्य सभी प्रकार के वाहनों को अब इस टोल से कुछ अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है।

परियोजना प्रबंधक अरविंद कुमार ने बताया कि शुल्क संशोधन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी किया गया है। जिसके मुताबिक क्रमश: पांच, दस और पंद्रह रुपये की वृद्धि प्रभावी की गई है। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए 2026-27 में 360 रुपये का मासिक पास उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा 3075 रुपये का सालान पास भी जारी रहेगा।

वाहन एक बार वापसी कारें 80 120 लाइट वाहन 130 195 बस ट्रक 275 410 छह चक्का 430 695 बड़े वाहन 520 785

1 अप्रैल 2026 की दरें

वाहन एक बार वापसी कारें 80 120 लाइट वाहन 125 190 बस ट्रक 265 400 छह चक्का 415 625 बड़े वाहन 505 760

रोडवेज चलाएगा 100 अतिरिक्त बसें उधर, मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा से पहले रोडवेज में यात्रियों की सुविधाओं के लिए तैयारी कर ली गई है। मुरादाबाद परिक्षेत्र में 100 से अधिक रोडवेज बसें कांवड़ के रूटों पर अतिरिक्त दौड़ाई जाएंगी। हर 30 मिनट में मुरादाबाद से हरिद्वार के लिए बस मिलेगी।

सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़िये जल व कांवड़ लेने के लिए मुरादाबाद से हरिद्वार और गढ़ मुक्तेश्वर को जाते हैं। इसीलिए हरिद्वार और दिल्ली रोड पर काफी भीड़ रहती है। सावन में प्रत्येक सोमवार शुक्रवार से रूट का डायवर्जन भी लागू कर दिया जाएगा। इसमें यात्रियों के सामने समय से अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो, इसके लिए मुरादाबाद परिक्षेत्र में रोडवेज 100 अतिरिक्त बसें चलाएगा।