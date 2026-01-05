टोल पर कर्मियों की दबंगई, पुलिस के सामने ही महिला श्रद्धालु के साथ की बदसलूकी, कार का शीशा तोड़ा

संक्षेप: आगरा में स्थित रायभा टोल प्लाजा के टोल कर्मियों की दबंगई का मामला सामने आया है। वृंदावन से बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट रहे परिवार की कार का शीशा टोलकर्मी द्वारा तोड़ दिया। साथ ही महिला श्रद्धालु के साथ बदसलूकी की।

यूपी के आगरा के थाना अछनेरा क्षेत्र अंतर्गत न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित रायभा टोल प्लाजा के टोल कर्मियों की दबंगई का मामला सामने आया है। वृंदावन से बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट रहे मध्य प्रदेश के परिवार की कार का शीशा टोलकर्मी द्वारा तोड़ दिया गया। महिला श्रद्धालु, उसके पति और अन्य सदस्यों से अभद्रता किए जाने का आरोप है। परिवार का आरोप है कि कुकथला पुलिस और पीआरवी के सामने भी टोल कर्मचारियों ने अभद्रता की। पुलिस सिर्फ देखती रही।

रिंकी साहू पत्नी गजेंद्र सिंह भदौरिया निवासी ग्वालियर ने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे उनका परिवार वृंदावन और गोवर्धन परिक्रमा कर कार से लौट रहा था। न्यू दक्षिणी बाईपास के रायभा टोल प्लाजा पर एक टोल कर्मी ने हाथ में पहने लोहे के कड़े से उनकी कार के शीशे पर प्रहार किया। कार का शीशा टूट गया। इस दौरान कई टोल कर्मी इकट्ठे हो गए। टोल न कटने की बात कहने लगे। अभद्रता शुरू कर दी।

टोलकर्मियों ने महिला के संग की गाली-गलौज पीड़ित रिंकी ने बताया कि उन्होंने स्पष्ट किया कि बैरियर खुलने के बाद ही कार आगे बढ़ाई गई थी, फिर शीशा तोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। आरोप है कि इसके बाद टोल कर्मियों ने महिलाओं से गाली-गलौज की। सूचना पर कुकथला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ितों ने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे जांचने की मांग की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर धमकाने तथा टोल कर्मियों के पक्ष में खड़े होने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि वह सोमवार को आगरा पहुंचकर टोल कर्मियों की दबंगई और पुलिस के भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से करेंगे।