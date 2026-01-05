Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsToll plaza workers misbehave with a female devotee break her car window
टोल पर कर्मियों की दबंगई, पुलिस के सामने ही महिला श्रद्धालु के साथ की बदसलूकी, कार का शीशा तोड़ा

टोल पर कर्मियों की दबंगई, पुलिस के सामने ही महिला श्रद्धालु के साथ की बदसलूकी, कार का शीशा तोड़ा

संक्षेप:

आगरा में स्थित रायभा टोल प्लाजा के टोल कर्मियों की दबंगई का मामला सामने आया है। वृंदावन से बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट रहे परिवार की कार का शीशा टोलकर्मी द्वारा तोड़ दिया। साथ ही महिला श्रद्धालु के साथ बदसलूकी की।

Jan 05, 2026 01:47 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, आगरा
यूपी के आगरा के थाना अछनेरा क्षेत्र अंतर्गत न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित रायभा टोल प्लाजा के टोल कर्मियों की दबंगई का मामला सामने आया है। वृंदावन से बांके बिहारी जी के दर्शन करके लौट रहे मध्य प्रदेश के परिवार की कार का शीशा टोलकर्मी द्वारा तोड़ दिया गया। महिला श्रद्धालु, उसके पति और अन्य सदस्यों से अभद्रता किए जाने का आरोप है। परिवार का आरोप है कि कुकथला पुलिस और पीआरवी के सामने भी टोल कर्मचारियों ने अभद्रता की। पुलिस सिर्फ देखती रही।

रिंकी साहू पत्नी गजेंद्र सिंह भदौरिया निवासी ग्वालियर ने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे उनका परिवार वृंदावन और गोवर्धन परिक्रमा कर कार से लौट रहा था। न्यू दक्षिणी बाईपास के रायभा टोल प्लाजा पर एक टोल कर्मी ने हाथ में पहने लोहे के कड़े से उनकी कार के शीशे पर प्रहार किया। कार का शीशा टूट गया। इस दौरान कई टोल कर्मी इकट्ठे हो गए। टोल न कटने की बात कहने लगे। अभद्रता शुरू कर दी।

टोलकर्मियों ने महिला के संग की गाली-गलौज

पीड़ित रिंकी ने बताया कि उन्होंने स्पष्ट किया कि बैरियर खुलने के बाद ही कार आगे बढ़ाई गई थी, फिर शीशा तोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। आरोप है कि इसके बाद टोल कर्मियों ने महिलाओं से गाली-गलौज की। सूचना पर कुकथला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ितों ने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे जांचने की मांग की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर धमकाने तथा टोल कर्मियों के पक्ष में खड़े होने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि वह सोमवार को आगरा पहुंचकर टोल कर्मियों की दबंगई और पुलिस के भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से करेंगे।

वहीं, इस मामले एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित शर्मा ने कहा कि टोल पर हुई इस घटना की जानकारी की गयी है। कार स्वामी द्वारा कार को ट्रक के पीछे निकालने की कोशिश की। इसलिए टोल कर्मी द्वारा कार को रुकवाने के दौरान शीशा में हाथ लगा है। टोल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस कैमरों की जांच कर सकती है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
