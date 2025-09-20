कर्मचारियों ने की टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर की हत्या, देर से आने वजह से पड़ी थी डांट, तीन गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर का अपहरण कर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं प्लाजा प्रबंधक इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने देर रात हाफ एनकाउंटर के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर का अपहरण कर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं प्लाजा प्रबंधक इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात को कर्मचारियों ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने शुक्रवार देर रात हाफ एनकाउंटर के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार उप प्रबंधक अरविंद पांडे ने टोल प्लाजा के दो कर्मचारी सुगम और शिव मलिक को काम पर देर से आने के कारण डांटा था, जिससे वे नाराज थे। छपार टोल प्लाजा के उप प्रबंधक अरविंद पांडे का अपहरण कर लिया गया था। वहीं, शुक्रवार सुबह मेरठ जिले के जानी इलाके में उनका शव बरामद हुआ, जिस पर चाकू से वार किए जाने के कई निशान थे। वहीं, टोल प्लाजा के प्रबंधक मुकेश चौहान भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस अधीक्षक (नगर) सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि शुक्रवार रात जांच के दौरान छपार थाना क्षेत्र के सिसौना रोड के पास पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका। मुठभेड़ के बाद तीन आरोपी शुभम, शेखर और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में शुभम और शेखर को गोली लगने से चोट आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, दो मोबाइल फोन और दो पिस्तौल बरामद की हैं। उधर, टोल प्लाजा प्रबंधक मुकेश चौहान की शिकायत पर हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है।