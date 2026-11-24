मालखाने में सीज कार का कटा टोल, एक्सीडेंट भी हुआ; एक पर्ची ने खोली पुलिस की पोल
अलीगढ़ में पुलिस की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। थाने में सीज करके खड़ी की गई कार न सिर्फ सड़क पर दौड़ती रही, बल्कि गभाना टोल प्लाजा पर उसका टोल भी कट गया। करीब दो साल बाद जब मालिक कोर्ट का आदेश लेकर कार छुड़ाने पहुंचा तो गाड़ी एक्सीडेंट की हालत में मिली।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां थाने में सीज खड़ी कार सड़क पर दौड़ रही थी, टोल प्लाजा पर उसका टोल भी कटा और जब मालिक कोर्ट का आदेश लेकर गाड़ी लेने पहुंचा तो वह एक्सीडेंट की हालत में मिली। पुलिस की इस लापरवाही की पोल टोल की एक पर्ची ने खोल दी। यह मामला गभाना थाना क्षेत्र का है। करीब दो साल की लड़ाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह की अदालत ने पीड़ित की अर्जी स्वीकार करते हुए गभाना थाना के पूर्व थानाध्यक्ष गजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
लोधा क्षेत्र के रहने वाले बाबूलाल के बेटे छत्रपाल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि घटना से करीब चार-पांच महीने पहले उन्होंने एक वैगनार कार खरीदी थी। आरोप के अनुसार, 16 अगस्त 2024 की सुबह 5:30 बजे यातायात पुलिस ने कार का ई चालान किया और सीज करके थाना गभाना परिसर में खड़ा कर दिया था। बाद में कोर्ट ने कार को छत्रपाल की सुपुर्दगी में देने का आदेश दिया। जब छात्रपाल कोर्ट का आदेश लेकर थाने गए तो कार एक्सीडेंट की हालत में खड़ी मिली।
आरोप है कि सीज होने के बाद भी पुलिस ने कार को निजी कार्य के लिए चलाया, जिसका 16 अगस्त 2024 को सुबह 9 बजकर 7 मिनट 35 सेकंड पर गभाना टोल प्लाजा पर टोल कटा। टोल की रसीद भी उन्होंने कोर्ट में पेश की। छत्रपाल का कहना है कि पुलिस की लापरवाही से कार के एक्सीडेंट में करीब एक लाख 15 हजार रुपये का नुकसान हुआ। जब उसने थाना प्रभारी से नुकसान की भरपाई की मांग की तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई और झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर फिर हुई सुनवाई
वादी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सिंह राना ने बताया कि मामले में अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व में कोर्ट ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ छत्रपाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक निगरानी याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द कर मामले को नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया। अब सीजेएम कोर्ट ने ई चालान और टोल रसीद का अवलोकन किया। ई चालान में 16 अगस्त 2024 की सुबह 5:30 बजे का समय अंकित है, जबकि टोल रसीद में उसी दिन सुबह 9:07:35 बजे गभाना टोल प्लाजा से गुजरना दिखाया है। कोर्ट ने सीओ गभाना को 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें