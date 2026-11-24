अलीगढ़ में पुलिस की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। थाने में सीज करके खड़ी की गई कार न सिर्फ सड़क पर दौड़ती रही, बल्कि गभाना टोल प्लाजा पर उसका टोल भी कट गया। करीब दो साल बाद जब मालिक कोर्ट का आदेश लेकर कार छुड़ाने पहुंचा तो गाड़ी एक्सीडेंट की हालत में मिली।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां थाने में सीज खड़ी कार सड़क पर दौड़ रही थी, टोल प्लाजा पर उसका टोल भी कटा और जब मालिक कोर्ट का आदेश लेकर गाड़ी लेने पहुंचा तो वह एक्सीडेंट की हालत में मिली। पुलिस की इस लापरवाही की पोल टोल की एक पर्ची ने खोल दी। यह मामला गभाना थाना क्षेत्र का है। करीब दो साल की लड़ाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सिंह की अदालत ने पीड़ित की अर्जी स्वीकार करते हुए गभाना थाना के पूर्व थानाध्यक्ष गजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

लोधा क्षेत्र के रहने वाले बाबूलाल के बेटे छत्रपाल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि घटना से करीब चार-पांच महीने पहले उन्होंने एक वैगनार कार खरीदी थी। आरोप के अनुसार, 16 अगस्त 2024 की सुबह 5:30 बजे यातायात पुलिस ने कार का ई चालान किया और सीज करके थाना गभाना परिसर में खड़ा कर दिया था। बाद में कोर्ट ने कार को छत्रपाल की सुपुर्दगी में देने का आदेश दिया। जब छात्रपाल कोर्ट का आदेश लेकर थाने गए तो कार एक्सीडेंट की हालत में खड़ी मिली।

आरोप है कि सीज होने के बाद भी पुलिस ने कार को निजी कार्य के लिए चलाया, जिसका 16 अगस्त 2024 को सुबह 9 बजकर 7 मिनट 35 सेकंड पर गभाना टोल प्लाजा पर टोल कटा। टोल की रसीद भी उन्होंने कोर्ट में पेश की। छत्रपाल का कहना है कि पुलिस की लापरवाही से कार के एक्सीडेंट में करीब एक लाख 15 हजार रुपये का नुकसान हुआ। जब उसने थाना प्रभारी से नुकसान की भरपाई की मांग की तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई और झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई।