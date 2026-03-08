Hindustan Hindi News
भाई से बोला- फांसी लगा रहा, और फिर झूल गया; पारिवारिक विवाद में युवक ने सुसाइड किया

Mar 08, 2026 10:46 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, पैलानी (बांदा)
बांदा के पपरेंदा गांव में 18 वर्षीय दीपक प्रजापति ने नशे में घर से एक किमी दूर खेत में बबूल के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने भाई को फोन कर खुदकुशी की बात बताई थी। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

भाई से बोला- फांसी लगा रहा, और फिर झूल गया; पारिवारिक विवाद में युवक ने सुसाइड किया

बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरेंदा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने अपने छोटे भाई को फोन कर बताया था कि वह अपनी जान देने जा रहा है और उसे बोरिंग पर आने के लिए कहा था। जब तक परिजन खेत तक पहुंचे, तब तक युवक फंदे पर झूल चुका था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पपरेंदा गांव निवासी 18 वर्षीय दीपक उर्फ दीपू प्रजापति पुत्र दिनेश प्रजापति शुक्रवार की रात नशे की हालत में घर पहुंचा था। घर आने के बाद किसी बात को लेकर उसका परिजनों से विवाद हो गया।

भाई को बताकर सुसाइड किया

बताया जा रहा है कि विवाद के बाद वह घर से निकलकर करीब एक किलोमीटर दूर खेतों की ओर चला गया। खेत में पहुंचने के बाद दीपक ने अपने छोटे भाई अभिषेक को फोन किया। उसने फोन पर बताया कि वह आत्महत्या करने जा रहा है और उसे बोरिंग के पास आने को कहा। यह सुनकर अभिषेक घबरा गया और उसने तुरंत घर के अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन आनन-फानन में खेत की ओर दौड़ पड़े।

जब परिवार के लोग खेत में पहुंचे तो देखा कि दीपक बबूल के पेड़ से अंगौछे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। यह दृश्य देखकर परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत फंदा काटकर उसे नीचे उतारा। उस समय उन्हें लगा कि शायद उसकी सांस चल रही हो, इसलिए तुरंत एंबुलेंस बुलाकर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया।

होली पर घर आया था युवक

जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव में भी घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक के छोटे भाई अभिषेक ने बताया कि दीपक गुजरात के वापी में रहकर मजदूरी करता था। वह होली का त्योहार मनाने के लिए कुछ दिन पहले ही गांव आया था। घरेलू विवाद और मानसिक तनाव के कारण उसने यह कदम उठा लिया।

चार भाइयों में सबसे बड़ा था मृतक

बताया गया कि दीपक चार भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके पिता दिनेश प्रजापति खेती-किसानी करते हैं और परिवार के पास करीब दो बीघा जमीन है। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है, ऐसे में दीपक परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाता था। थानाध्यक्ष अर्पित पांडे ने बताया कि युवक नशे का आदी था। प्राथमिक जांच में घरेलू कलह के चलते आत्महत्या करने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है।

