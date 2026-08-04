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आज मौन व्रत है, पंडित ने बोलने से मना किया है; रवि किशन ने व्रत तोड़कर बताया, वीडियो वायरल

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में रवि किशन कह रहे हैं कि आज मौन व्रत है। पंडित ने बोलने से मना किया है। इस वायरल वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं।

भोजपुरी, बॉलीवुड अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर रवि किशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में सांसद रवि किशन ने व्रत तोड़कर बताया कि पंडित ने बोलने से मना किया। आज मौन व्रत हैं।

सांसद रवि किशन का अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता दिख रहा है। इस वायरल वीडियो में सवाल क्या था, ये साफ नहीं हो पा रहा है लेकिन पंडित के कहने पर मौन व्रत रखने वाले रवि किशन मौन तोड़कर बता रहे हैं कि आज नहीं बोलेंगे। सोशल मीडिया यूजर्स अब इस वायरल वीडियो लेकर कमेंटबाजी कर रहे हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब रवि किशन अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। वह अक्सर कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उनका वीडियो वायरल हो जाता है। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान के ऐसा कई बार हुआ है जब रवि किशन ने मंच और भीड़ को हंसाया है।

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गरीबी पर की गई बातों की वजह वायरल हो चुके हैं

यही नहीं नीट पेपर पर भी दिए गए बयान पर उनका मीम्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके अलावा रवि किशन अपनी गरीबी पर की गई बातों की वजह वायरल हो चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रवि किशन ने कहा था कि मैंने इतनी गरीबी देखी है कि आज भी जब किसी होटल में जाता हूं तो अच्छा खाना ऑर्डर नहीं करता। चाहे वह प्रोडक्शन के बजट से हो और मेरे अपने पैसे से हो या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार के लिए ही क्यों न गया हूं। रवि किशन ने कहा था कि आज भी मैं सिर्फ सादी खिचड़ी ही ऑर्डर करता हूं। यहां तक कि मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने में भी हिचकिचाता हूं। इस बयान पर लोगों ने मीम्स बनाए और वायरल किए।

पत्नी का पैर छूकर घर से निकलता हूं, यह बयान भी हुआ वायरल

इसके अलावा सांसद रवि किशन का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें संसद सदन में उन्होंने महिला शक्ति वंदन बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि मैं अपनी पत्नी का पैर छूकर घर से निकलता हूं। मेरी जीत के प्रतिशत में एक से डेढ़ लाख वोट मेरी पत्नी की वजह से ही मुझे मिलते हैं। रवि किशन का यह बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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