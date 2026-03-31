बाराबंकी-छपरा रेल रूट पर रुकेंगे हादसे, कवच से लैस होंगी 213 ट्रेन इंजन

बाराबंकी छपरा रूट पर ट्रेनें हादसों को रोकने के लिए इंजनों में कवच की फीटिंग की जाएगी। साथ ही टॉवर लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इस रफ्तार से चल रहे काम को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि आगामी छह महीने में किसी एक सेक्शन में ट्रायल कराया जा सकता है।

UP News: इंजनों को कवच सिस्टम से लैस करने के लिए एनईआर को 213 उपकरण आवंटित कर दिए गए हैं। एक अप्रैल से इंजनों में फिटिंग शुरू कर दी जाएगी। उधर दूसरी तरफ बाराबंकी से छपरा के बीच टॉवर लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इस रफ्तार से चल रहे काम को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि आगामी छह महीने में किसी एक सेक्शन में ट्रायल कराया जा सकता है। एनईआर को मिले 213 कवच में से गोरखपुर लोको शेड को 60, गोंडा लोको शेड को 95 और सैदपुर लोको शेड को 58 उपकरण दिए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्य के होने से संरक्षा और सुदृढ़ होगी।

ट्रेन की आमने-सामने की टक्कर रोकने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) जल्द ही बाराबंकी से गोरखपुर होकर छपरा रेल रूट कवच (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली) से लैस होगा। करीब 438 किमी लंबे इस ट्रैक को मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने टॉवर लगाने का काम शुरू करा दिया है। इसमें गोरखपुर से बस्ती के बीच 20 टॉवर लगा भी दिए गए हैं। सबसे पहले सीतापुर-बुढ़वल रेल रूट पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इस सुविधा से ट्रेन हादसों का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। रेलवे में दुर्घटनाओं को रोकने को में इस प्रणाली को अहम माना जा रहा है।