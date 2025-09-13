पोती ने प्रेमी के साथ मिलकर की दादी की हत्या, प्रेम संबंध छिपाने के लिए वारदात को दिया अंजाम
उरई में पौत्री ने प्रेम-संबंध छिपाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर वृद्धा की सिलबट्टे से सिर कूचकर हत्या कर दी। दरअसल, दादी ने उसे रात को प्रेमी के साथ देख लिया था। पहले तो पौत्री ने यह बात किसी से न बताने को कहा पर दादी नहीं मानी तो वारदात को अंजाम दे डाला।
यूपी के उरई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पौत्री ने प्रेम-संबंध छिपाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर वृद्धा की सिलबट्टे से सिर कूचकर हत्या कर दी। दरअसल, दादी ने उसे रात को प्रेमी के साथ देख लिया था। पहले तो पौत्री ने यह बात किसी से न बताने को कहा पर दादी नहीं मानी तो वारदात को अंजाम दे डाला। उधर, पुलिस ने 32 घंटे के भीतर ही इस घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया, जबकि उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है।
शुक्रवार सुबह कोंच भदेवरा में परमा देवी का खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस के मुताबिक परमा देवी, अपनी 21 वर्षीय नातिन पल्लवी के साथ घर में थी। उसका बेटा कृष्णबिहारी घर से दूर पशुबाड़े में सोया था। सुबह पल्लवी ने बताया था कि जब वह सुबह सोकर उठी तो दादी का शव चारपाई पर पड़ा था। अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि एएनएम की पढ़ाई कर रही पल्लवी को शुक्रवार को ही हिरासत में ले लिया गया था। सख्ती से पूछताछ में उसने वारदात कबूल कर ली। उसने बताया कि वह ग्राम तोरना थाना रेंडर के रहने वाले दीपक से प्रेम करती थी। उसकी बहन की ससुराल भदेवरा में थी। इस वजह से वह यहां आता-जाता था। इन दिनों लखनऊ में रह रहा था। वह अक्सर दीपक को घर में बुला लेती थी।
गुरुवार रात को भी दीपक घर में था। दादी परमा देवी ने दोनों को देख लिया था। इस पर उन्होंने जमकर डांटा और सभी को यह बात बताने पर अड़ी रही। इसी गुस्से में दोनों ने रसोई में रखे सिलबट्टे से दादी की हत्या कर दी। इसके बाद दीपक को घर से भगा दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सिलबट्टा भी बरामद कर लिया है। सीओ ने बताया कि दीपक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।