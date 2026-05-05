लड़की को वश में करने को जलती चिता से खोपड़ी निकाली, तांत्रिक-एकतरफा आशिक- साथी गिरफ्तार

तंत्र क्रिया के लिए इन लोगों ने शमशान घाट पर किशोर की जलती चिता से खोपड़ी और राख निकाल ली और अपने साथ लेते गए। इस सनसनीखेज वारदात ने आसपास के क्षेत्र को दहला दिया है। मोपेड सवार तीन संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए थे। पुलिस ने तांत्रिक, एकतरफा आशिक और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां लड़की और उसके परिवार के लोगों को वश में करने के लिए एकतरफा आशिक ने एक तांत्रिक की सलाह पर गजब कारनामा कर डाला। तंत्र क्रिया के लिए इन लोगों ने हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला सोनपुर सोटावाली स्थित शमशान घाट पर एक किशोर की जलती चिता से खोपड़ी और राख निकाल ली और अपने साथ लेते गए।

इस सनसनीखेज वारदात ने आसपास के क्षेत्र को दहला दिया है। परिजन ने पुलिस से शिकायत की कि चिता से मोपेड सवार तीन आरोपी किशोर के शव के अवशेष ले गए। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी तांत्रिक क्रिया के लिए चिता की राख और हड्डियां ले गए हैं। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जिसमें मोपेड सवार सवार तीन आरोपी दिख रहे थे। इस फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। मंगलवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया।

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें तांत्रिक, एकतरफा आशिक और वारदात में शामिल एक अन्य शख्स शामिल है। पता चला है कि आरोपी एक लड़की को एकतरफा चाहता था। लड़की और उसके परिवार को वश में करने के लिए तांत्रिक ने उसे चिता से खोपड़ी लाने की सलाह दी थी। उधर, मोहल्ला सोटावाली निवासी शुभांशु पिछले कई दिनों से पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। शनिवार को मेरठ के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शुभांशु की मौत की सूचना मिलने पर परिजन में कोहराम मच गया और देर शाम नम आंखों के साथ ग्रामीणों की मौजूदगी में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। आरोप है कि अंतिम संस्कार के बाद जब सभी लोग वापस घर लौट आए, तो कुछ समय बाद दोबारा शमशान घाट जाकर देखा गया। वहां चिता से किशोर के सिर के कुछ अवशेष और राख गायब मिली। यह देख परिजन में अफरा तफरी मच गई।

सीसीटीवी फुटेज में दिखे तीनों संदिग्ध वारदात की गंभीरता को देखते हुए परिजन ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। जिसकी फुटेज की जांच करने पर तीन संदिग्ध युवक मोपेड पर सवार होकर शमशान घाट की ओर जाते और कुछ देर बाद तेजी से लौटते हुए दिखाई दिए। इसके बाद परिजन और ग्रामीण थाना देहात पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। सूचना मिलते ही थाना हापुड़ देहात पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।