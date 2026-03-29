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पार्षद की बेटी का रिश्ता तुड़वाने को हदें की पार, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दूल्हे को धमकाया

Mar 29, 2026 10:03 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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दूल्हे के पिता का कहना है कि दोनों परिवारों ने बड़ी खुशी-खुशी यह रिश्ता तय किया। लेकिन कुछ लोग पार्षद की बेटी के इस तय शादी, इस रिश्ते को तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन्हीं कोशिशों के तहत संबंधित समाज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में बकायदा मैसेज डालकर दूल्हे पक्ष के लोगों को धमकी दी।

पार्षद की बेटी का रिश्ता तुड़वाने को हदें की पार, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दूल्हे को धमकाया

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक पार्षद की बेटी की तय शादी तुड़वाने पर कुछ लोग तुले हुए हैं। इन लोगों ने पार्षद की बेटी का रिश्ता तुड़वाने के लिए सारी हदें पार कर दीं। यहां तक संबंधित समाज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दूल्हे और उसके परिवार के लोगों को धमकी तक दे डाली। तंग आकर दूल्हे के पिता ने अब गोरखपुर के गोरखनाथ थाने में इन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने लखनऊ के एक परिवार पर धमकी देने और मानहानि करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

दूल्हे के पिता का कहना है कि दोनों परिवारों ने बड़ी खुशी-खुशी यह रिश्ता तय किया। उनके और लड़की पक्ष के लोगों के बीच कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग पार्षद की बेटी के इस तय शादी, इस रिश्ते को तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन्हीं कोशिशों के तहत संबंधित समाज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में बकायदा मैसेज डालकर दूल्हे और उसके परिवार के लोगों को धमकी दी।

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पार्षद की लड़की से शादी न करने का दबाव बनाया जा रहा है। दूल्हे के पिता ने कहा कि उन लोगों का पूरा प्रयास किसी तरह रिश्ता तुड़वाने का है। लेकिन उनकी इस कोशिश के चलते दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों को काफी आघात पहुंचा है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि भी हुई है। दूल्हे के पिता ने लखनऊ के इस परिवार पर धमकी देने और मानहानि करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।

तहरीर में ये लिखा है दूल्हे के पिता ने

पुलिस को दी गई तहरीर में दूल्हे के पिता ने कहा है कि उसके बेटे की शादी शहर के एक पार्षद की बेटी से तय है। विवाह एक मई 2026 को शहर के एक लॉन प्रस्तावित है। लखनऊ निवासी अजय गुप्ता, राहुल राज गुप्ता और आरती गुप्ता इस विवाह का विरोध कर रहे हैं और शादी करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में पार्षद और उनके परिजनों के खिलाफ अभद्र भाषा और अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई हैं।

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पीड़ित का कहना है कि इस घटना से परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है और समाज में प्रतिष्ठा को ठेस लगी है। साथ ही विवाह में बाधा और जान-माल के खतरे की आशंका बनी हुई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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