पार्षद की बेटी का रिश्ता तुड़वाने को हदें की पार, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दूल्हे को धमकाया

दूल्हे के पिता का कहना है कि दोनों परिवारों ने बड़ी खुशी-खुशी यह रिश्ता तय किया। लेकिन कुछ लोग पार्षद की बेटी के इस तय शादी, इस रिश्ते को तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन्हीं कोशिशों के तहत संबंधित समाज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में बकायदा मैसेज डालकर दूल्हे पक्ष के लोगों को धमकी दी।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक पार्षद की बेटी की तय शादी तुड़वाने पर कुछ लोग तुले हुए हैं। इन लोगों ने पार्षद की बेटी का रिश्ता तुड़वाने के लिए सारी हदें पार कर दीं। यहां तक संबंधित समाज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दूल्हे और उसके परिवार के लोगों को धमकी तक दे डाली। तंग आकर दूल्हे के पिता ने अब गोरखपुर के गोरखनाथ थाने में इन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने लखनऊ के एक परिवार पर धमकी देने और मानहानि करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

दूल्हे के पिता का कहना है कि दोनों परिवारों ने बड़ी खुशी-खुशी यह रिश्ता तय किया। उनके और लड़की पक्ष के लोगों के बीच कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग पार्षद की बेटी के इस तय शादी, इस रिश्ते को तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन्हीं कोशिशों के तहत संबंधित समाज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में बकायदा मैसेज डालकर दूल्हे और उसके परिवार के लोगों को धमकी दी।

पार्षद की लड़की से शादी न करने का दबाव बनाया जा रहा है। दूल्हे के पिता ने कहा कि उन लोगों का पूरा प्रयास किसी तरह रिश्ता तुड़वाने का है। लेकिन उनकी इस कोशिश के चलते दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों को काफी आघात पहुंचा है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि भी हुई है। दूल्हे के पिता ने लखनऊ के इस परिवार पर धमकी देने और मानहानि करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।

तहरीर में ये लिखा है दूल्हे के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में दूल्हे के पिता ने कहा है कि उसके बेटे की शादी शहर के एक पार्षद की बेटी से तय है। विवाह एक मई 2026 को शहर के एक लॉन प्रस्तावित है। लखनऊ निवासी अजय गुप्ता, राहुल राज गुप्ता और आरती गुप्ता इस विवाह का विरोध कर रहे हैं और शादी करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में पार्षद और उनके परिजनों के खिलाफ अभद्र भाषा और अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई हैं।