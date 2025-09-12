To become a girl the young man cut his private part with a surgical blade लड़की बनने के लिए युवक ने गूगल से सीखी सर्जरी, फिर सर्जिकल ब्लेड से काट लिया प्राइवेट पार्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लड़की बनने के लिए युवक ने गूगल से सीखी सर्जरी, फिर सर्जिकल ब्लेड से काट लिया प्राइवेट पार्ट

प्रयागराज में यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र ने सर्जिकल ब्लेड से अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया। दरअसल युवक को लगता था कि वह अंदर से एक लड़की है। उधर, फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराजFri, 12 Sep 2025 02:19 PM
लड़की बनने के लिए युवक ने गूगल से सीखी सर्जरी, फिर सर्जिकल ब्लेड से काट लिया प्राइवेट पार्ट

यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र ने सर्जिकल ब्लेड से अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया। युवक को भीतर से लगता था कि वह शारीरिक रूप से भले ही लड़का हो लेकिन अंदर से वह एक लड़की है। उसकी चाल ढाल और आवाज भी लड़कियों की तरह है। ऐसे में उसने अपना जेंडर चेंज कराने के लिए ये खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है।

अमेठी का रहने वाला युवक प्रयागराज में किराये के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। युवक को लगता था कि उसके चलने की स्टाइल लड़कियों के जैसे है। आवाज भी वैसे ही है। ऐसे में उसने कटरा स्थित एक डॉक्टर से सलाह ली। तब डॉक्टर ने कहा कि अगर वह खुद से संतुष्ट नहीं है तो जेंडर चेंज करा के लड़की बन सकता है। ऐसे में युवक ने तीन दिन पहले मेडिकल स्टोर से सर्जिकल ब्लेड और बेहोश करने वाला इंजेक्शन लेते आया।

युवक ने गूगल और यूट्यूब पर इस बारे में रिसर्च करने लगा। जहां उसे सर्जरी के बारे जानकारी मिली। इसके बाद उसने खुद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। फिर सर्जिकल ब्लेड से प्राइवेट पार्ट काट दिया। जब बेहोशी का असर कम होने लगा तो युवक की तबीयत बिगड़ने लगी। वह कमरे में ही दर्द से तड़पने लगा। जानकारी मिलने पर मकान मालिक और हॉस्टल के अन्य युवक कमरे में आए। युवक कमरे में खून से लथपथ था। आनन-फानन में उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल युवक की हालत स्थित है।

जब इस बात की भनक युवक के परिजनों को हुई तो वह दंग रह गए। युवक की मां ने बताया कि उसका बेटा ऐसा नहीं है। किसी ने उसे भटकाया है। महिला ने उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जिसने युवक को जेंडर चेंज कराने की सलाह दी थी। उधर, इस मामले में सर्जन डॉ. संतोष सिंह ने बताया कि अगर अगर युवक को समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी।

