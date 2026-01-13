Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTo avenge the insult friend was killed by hitting him with brick
बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोस्त को पिलाई शराब, फिर ईंट से कूचकर मौत के घाट उतारा

बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोस्त को पिलाई शराब, फिर ईंट से कूचकर मौत के घाट उतारा

संक्षेप:

प्रयागराज में बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने ही दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तीन दिन पहले नहर किनारे मिले दीपक यादव के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने हत्यारोपी सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 13, 2026 07:38 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

यूपी के प्रयागराज में बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने ही दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। फूलपुर क्षेत्र में तीन दिन पहले नहर किनारे मिले दीपक यादव के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने हत्यारोपी सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा भी बरामद किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फूलपुर थानाक्षेत्र के ग्राम परासिनपुर स्थित नहर के पास दस जनवरी को 27 वर्षीय दीपक यादव उर्फ गुड्डू का शव पाया गया था। मृतक के पिता छोटेलाल यादव की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक की गांव के रहने वाले सौरभ यादव से दोस्ती थी। कुछ दिन पहले फूलपुर कस्बे में किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इस दौरान दीपक ने सौरभ के साथ मारपीट की थी और सबके सामने गाली-गलौज कर उसे अपमानित किया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए सौरभ ने दीपक की हत्या की साजिश रची।

ये भी पढ़ें:झाड़-फूंक और जिन्न के डर से ओझा की हत्या, कुएं में मिला कटा सिर

शराब पीने के बहाने बुलाया, फिर ईंट से कूचकर की हत्या

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी सौरभ ने कबूल किया कि 9 जनवरी को उसने दीपक को शराब पीने के बहाने बुलाया। शराब के नशे में धुत होने के बाद सौरभ ने पास पड़ी ईंट उठाकर दीपक के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। गंभीर चोट लगने से दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सौरभ फरार हो गया था। फूलपुर थाना, एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने सोमवार को ग्राम बौड़ई स्थित बाबा नहर के पास से सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार गौतम ने बताया कि उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Unnao Latest News Up News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |