Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुल्हन के गहनों का इंतजाम करने को दूल्हे ने किन्नर के घर की चोरी, भरी दुपहरिया में काटे ताले

Mar 25, 2026 09:53 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अमरोहा (हसनपुर)
share

अपनी शादी की तैयारियों में जुटे इस शख्स ने होने वाली दुल्हन के लिए गहनों के इंतजाम का ऐसा तरीका निकाला जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इस शख्स ने भरी दुपहरिया एक किन्नर के घर के ताले काट डाले और घर में घुसकर करीब 15 लाख की चोरी को अंजाम दे डाला। यह शख्स गहनों के साथ कैश भी चुरा ले गया था। 

दुल्हन के गहनों का इंतजाम करने को दूल्हे ने किन्नर के घर की चोरी, भरी दुपहरिया में काटे ताले

UP News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां जल्द दूल्हा बनने जा रहे एक शख्स ने अपनी दुल्हन के लिए गहनों के इंतजाम का ऐसा तरीका निकाला जिसने उसे जेल पहुंचा दिया। दूल्हे ने एक किन्नर के घर को निशाना बना दिया। सैदनगली निवासी किन्नर के घर से एक लाख रुपये की नकदी समेत करीब 15 लाख रुपये के आभूषण चोरी की वारदात का बुधवार को पुलिस ने खुलासा किया। संभल निवासी युवक ने किन्नर के घर से अपनी शादी के लिए नकदी और दुल्हन के लिए गहने चोरी किए थे। उसने भरी दुपहरिया में ग्लाइंडर मशीर से किन्नर के घर के ताले काट दिए और घर में घुसकर चोरी की।

सीओ पंकज त्यागी ने बताया कि बीती 20 मार्च को सैदनगली कस्बे में जामा मस्जिद के नजदीक निवासी नन्ही किन्नर के घर से करीब 15 लाख की चोरी हुई थी। इस दौरान किन्नर मुन्नी घर बंद करने के बाद संभल निवासी परिचित के यहां गई थी। घर आने पर ताले कटे हुए मिले थे। सेफ आदि से एक लाख की नकदी व कीमती आभूषण गायब थे। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया था। नजदीक लगे सीसीटीवी की रिकार्डिंग में एक व्यक्ति घटना को अंजाम देता हुआ दिखाई दिया था।

ये भी पढ़ें:निवेश के नियमों के उल्लंघन पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, 4 औद्योगिक भूखंड निरस्त

पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। सीओ ने बताया कि संभल के नखासा थाना क्षेत्र निवासी उस्मान को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी किया गया जेवर बरामद हो किया है। जानकारी के मुताबिक उस्मान की जल्द ही शादी होने वाली थी, जिसके खर्च के लिए उसने चोरी की थी। साथ ही होने वाली दुल्हन के लिए जेवर चोरी किये थे। आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। सफलता पाने वाली टीम में थानाध्यक्ष विकास कुमार, दारोगा अरुण गिरी, सिपाही गौरव तोमर आदि रहे।

नन्हीं की शिष्या के पास आता-जाता था उस्मान

बताया जा रहा है कि उस्मान का किन्नर नन्हीं की शिष्या गुड़िया के पास आना-जाना था। कई बार वह नन्हीं के घर आया था। उसे घर के बारे में जानकारी की थी कि नकदी व आभूषण कहां रखे हुए हैं। 20 मार्च की दोपहर नन्हीं घर बंद कर चली गई तो वह ग्लाइंडर मशीन से ताले काटकर भीतर घुस गया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उसके कब्जे से ग्लाइंडर मशीन व पेचकस आदि उपकरण भी बरामद किए हैं। शादी के लिए किन्नर के घर चोरी की इस घटना की इलाके में लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |