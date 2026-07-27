सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बांटे TMC प्रिंटेड गद्दे; अफसरों पर गिरी गाज, ब्लैक लिस्टेड हुई फर्म

उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहितों को दिए गए कुछ गद्दों पर टीएमसी जैसे प्रतीक मिलने के मामले में जांच के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आपूर्तिकर्ता फर्म को ब्लैकलिस्ट कर केस दर्ज किया गया। समाज कल्याण अधिकारी को नोटिस, पटल सहायक को निलंबित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को बांटे गए गद्दों पर टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के झंडे और चुनाव चिन्ह जैसी प्रिंटिंग मिलने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आपूर्ति करने वाली फर्म को ब्लैकलिस्ट कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 24 जुलाई को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 459 जोड़ों का विवाह कराया गया था, जिनमें 457 हिंदू और दो मुस्लिम जोड़े शामिल थे।

गद्दों पर टीएमसी के झंडे की प्रिंटिंग विवाह के बाद सभी नवविवाहित दंपतियों को सरकार की ओर से उपहार सामग्री वितरित की गई। इसी दौरान कुछ गद्दों के कवर पर टीएमसी के झंडे और उसके चुनाव चिन्ह से मिलती-जुलती प्रिंटिंग होने का मामला सामने आया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया और उपहार सामग्री की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने मुख्य विकास अधिकारी कृति राज की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), वरिष्ठ कोषाधिकारी और उपायुक्त उद्योग की संयुक्त जांच समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक या दो गद्दों के कवर पर ही राजनीतिक दल के प्रतीक से मिलती-जुलती डिजाइन पाई गई।