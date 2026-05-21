सांसद सायोनी घोष के सिर कलम पर एक करोड़; यूपी BJP नेता का VIDEO, अब बैकफुट पर आए

टीएमसी सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने वाले को एक करोड़ का इनाम देने की घोषणा वाले यूपी भाजपा नेता के विवादित बयान से देश की सियासत गरमा गई है। सयोनी भी एक्टिव हुईं तो भाजपा नेता बैकफुट पर आ गए हैं।

UP News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं टीएमसी सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने पर एक करोड़ का इनाम देने की घोषणा करने वाले यूपी भाजपा नेता बैकफुट पर आ गए हैं। बुलंदशहर में सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष व भाजपा नेता डॉ. प्रदीप दीक्षित के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सायोनी के सिर के बदले एक करोड़ रुपये देने के बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सांसद सायोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। सांसद ने इसे एक खुली धमकी बताया और पुलिस से कार्रवाई की अपील की। सायोनी के एक्टिव होते ही भाजपा नेता ने बुधवार शाम खेद जताते हुए वीडियो जारी किया है।

बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने यह विवादित बयान कुछ दिन पूर्व निकाली गई धर्म ध्वज यात्रा के दौरान दिया था। बयान का वीडियो वायरल होने के बाद टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने इसे एक महिला जनप्रतिनिधि को दी गई खुली धमकी बताते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। सायोनी घोष ने कहा कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हैं और लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाती रहेंगी।

अब पालिकाध्यक्ष ने बयान पर जताया खेद टीएमसी सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा करने वाले सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. प्रदीप दीक्षित ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया है। बुधवार शाम वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि सायोनी घोष सोशल मीडिया पर शेयर हुई विवादित तस्वीर को लेकर सार्वजनिक रूप से पहले ही खेद जता चुकी हैं।