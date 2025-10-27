शारजाह जाने वाले विमान का टायर पंक्चर, फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों का फूटा गुस्सा, हंगामा

संक्षेप: वाराणसी में लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार रात टायर पंक्चर होने से शारजाह का विमान कैंसिल कर दिया गया। यात्रियों के हंगामा करने पर देर रात में उन्हें दूसरे विमान से भेजा गया।

यूपी के वाराणसी में लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार रात टायर पंक्चर होने से शारजाह का विमान कैंसिल कर दिया गया। यात्रियों के हंगामा करने पर देर रात में उन्हें दूसरे विमान से भेजा गया। घटना उस समय हुई जब विमान पुशबैक करके रन-वे की ले जा जाया रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान संख्या आईएक्स-183 रात करीब 7:50 बजे शारजाह से आया। रात 8:50 बजे 102 यात्रियों को लेकर विमान उड़ान भरने की तैयारी में था। इस दौरान पायलट को टायर में खराबी की आशंका हुई। जिसके बाद उसने विमान को वापस पार्किंग-बे पर लाकर खड़ा कर दिया गया।

मौके पर पहुंची तकनीकी टीम की जांच में भी टायर पंक्चर दिखा। तकनीकी टीम की सलाह पर उड़ान को कैंसिल कर एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड कर दिया गया। इस दौरान कुछ यात्रियों ने एयरलाइंस के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा किया। वहीं, यात्रियों को तीन घंटे बाद रात लगभग 12 बजे दूसरे विमान से शारजाह भेजा गया। इस विमान से शारजाह जाने वाले महज 65 यात्री थे, लिहाजा निरस्त हुए विमान के सभी यात्री एक साथ चले गए। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान संख्या आईएक्स 183 वाराणसी से रात 8.50 बजे शारजाह के लिए उड़ान भरकर रात 12.05 बजे पहुंचता है। विमान के टायर में खराबी के चलते कैंसिल कर दिया गया। सोमवार सुबह दिल्ली से नया टायर आने के बाद विमान 134 यात्रियों को लेकर दिल्ली रवाना किया गया।