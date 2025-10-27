Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstire on Sharjah-bound plane was punctured causing commotion and anger among passengers as flight was cancelled
शारजाह जाने वाले विमान का टायर पंक्चर, फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों का फूटा गुस्सा, हंगामा

शारजाह जाने वाले विमान का टायर पंक्चर, फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों का फूटा गुस्सा, हंगामा

संक्षेप: वाराणसी में लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार रात टायर पंक्चर होने से शारजाह का विमान कैंसिल कर दिया गया। यात्रियों के हंगामा करने पर देर रात में उन्हें दूसरे विमान से भेजा गया।

Mon, 27 Oct 2025 11:33 PMDinesh Rathour वाराणसी
share Share
Follow Us on

यूपी के वाराणसी में लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार रात टायर पंक्चर होने से शारजाह का विमान कैंसिल कर दिया गया। यात्रियों के हंगामा करने पर देर रात में उन्हें दूसरे विमान से भेजा गया। घटना उस समय हुई जब विमान पुशबैक करके रन-वे की ले जा जाया रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान संख्या आईएक्स-183 रात करीब 7:50 बजे शारजाह से आया। रात 8:50 बजे 102 यात्रियों को लेकर विमान उड़ान भरने की तैयारी में था। इस दौरान पायलट को टायर में खराबी की आशंका हुई। जिसके बाद उसने विमान को वापस पार्किंग-बे पर लाकर खड़ा कर दिया गया।

मौके पर पहुंची तकनीकी टीम की जांच में भी टायर पंक्चर दिखा। तकनीकी टीम की सलाह पर उड़ान को कैंसिल कर एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड कर दिया गया। इस दौरान कुछ यात्रियों ने एयरलाइंस के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा किया। वहीं, यात्रियों को तीन घंटे बाद रात लगभग 12 बजे दूसरे विमान से शारजाह भेजा गया। इस विमान से शारजाह जाने वाले महज 65 यात्री थे, लिहाजा निरस्त हुए विमान के सभी यात्री एक साथ चले गए। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान संख्या आईएक्स 183 वाराणसी से रात 8.50 बजे शारजाह के लिए उड़ान भरकर रात 12.05 बजे पहुंचता है। विमान के टायर में खराबी के चलते कैंसिल कर दिया गया। सोमवार सुबह दिल्ली से नया टायर आने के बाद विमान 134 यात्रियों को लेकर दिल्ली रवाना किया गया।

बेंगलुरु के विमान के टायर में भी आई थी खराबी

बाबतपुर एयरपोर्ट पर 13 अक्तूबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु के विमान का टायर भी खराब हो गया था। इसके चलते लगभग पांच घंटे बाद दूसरे विमान से 157 यात्रियों को बेंगलुरु भेजा गया। उधर, विमान में नया टायर लगाने के बाद उसे दिल्ली रवाना किया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Varanasi News Up Latest News Flight Tickets
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |