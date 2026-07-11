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टिन्नू ने साधा मौन, सुभाष करने लगा पूजा; रिमांड के बाद राम मंदिर के चंदा चोरों को सता रहा इस बात का डर

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, अयोध्या
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आठों आरोपियों के व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। कस्टडी रिमांड के बाद आरोपी अपने किए पर पछतावा जता रहे हैं। परिवार और सामाजिक बहिष्कार का डर सता रहा है। प्रमुख आरोपी रामशंकर उर्फ टिन्नू ने मौन धारण कर लिया है, जबकि सुभाष रोज सुबह पूजा-पाठ कर रहा है।

टिन्नू ने साधा मौन, सुभाष करने लगा पूजा; रिमांड के बाद राम मंदिर के चंदा चोरों को सता रहा इस बात का डर

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के चार आरोपियों की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद चढ़ावा चोरी में बंद आठों आरोपियों की दिनचर्या और बर्ताव दोनों ही बदल गए हैं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने मौन धारण कर लिया है तो सुभाष सुबह चार बजे उठकर पूजा करने लगता है। सभी आरोपी अब अपने कृत्य पर पछतावा जता रहे हैं। उन्हें सख्त कार्रवाई के अलावा परिवार समेत सामाजिक बहिष्कार का डर सता रहा है। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने से पहले राममंदिर में कर्मचारी होने के कारण आरोपियों को समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता था। उनके बढ़ते आर्थिक प्रभाव और मंदिर से जुड़े होने से रिश्तेदारों और परिचितों के बीच भी अलग पहचान थी। मामले में अब तक जिन दो आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका प्रमुख मानी जा रही है, वे भी अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावशाली माने जाते थे।

आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय

टिन्नू का मंदिर की व्यवस्थाओं पर अच्छा प्रभाव था, जबकि बैंक से सेवानिवृत्ति के बाद सुभाष श्रीवास्तव संघ से जुड़े और बाद में राममंदिर में गणना प्रभारी के रूप में काम करने लगे थे। चोरी का खुलासा होने के शुरुआती दिनों में आरोपियों को भरोसा था कि वे जांच से बच निकलेंगे। मगर जैसे-जैसे पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और एक के बाद एक पूछताछ का दायरा बढ़ा, उनकी चिंता बढ़ती गई। कस्टडी रिमांड में पहले अविनाश से पूछताछ फिर अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय से मिले इनपुट, डिजिटल साक्ष्य प बरामदगियों ने जांच को मजबूत आधार दिया। ऐसे में अब आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

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आठों आरोपियों की बढ़ी बेचैनी

हाल में तीनों आरोपियों के पुलिस कस्टडी से वापस जेल लौटने के बाद आठों की बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार, अब जेल में आठों आरोपी कम बोल रहे हैं। चर्चा यह भी है कि वे अपने किए पर पछतावा जता रहे हैं। उन्हें केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्कार की चिंता सता रही है। सुभाष श्रीवास्तव धार्मिक गतिविधियों में अधिक समय बिता रहा है। बताया जाता है कि वह सुबह जल्दी उठकर पूजा-पाठ में समय दे रहा है। वहीं अन्य आरोपी भी अधिकतर समय आत्ममंथन और चुप्पी में बिताते दिखाई दे रहे हैं।

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आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सोमवार को इस मामले से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

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