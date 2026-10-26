दीवाली से पहले रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। 29 अक्टूबर से प्रयागराज-नई दिल्ली एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पर सुबह 6.15 की बजाय अब 6.35 पर पहुंचेगी। वहीं, वापसी हमसफर एक्सप्रेस (12276) 28 से नई दिल्ली से रात 10.30 की बजाय 11.05 पर रवाना होगी और सुबह 7.45 पर प्रयागराज आएगी।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे ने प्रयागराज से जुड़ी कई प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस और रीवा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान का समय बदलेगा। हमसफर एक्सप्रेस का टर्मिनल भी जनवरी 2027 से नई दिल्ली के बजाय आनंद विहार किया जाएगा। हमसफर एक्सप्रेस अब सातों दिन आनंद विहार से संचालित होगी।

प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस (12275) 29 अक्टूबर से नई दिल्ली स्टेशन पर सुबह 6:35 बजे पहुंचेगी। अभी इसके पहुंचने का समय सुबह 6:15 बजे है। वहीं नई दिल्ली-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस (12276) 28 अक्टूबर से नई दिल्ली से रात 11:05 बजे रवाना होगी। अभी इसका प्रस्थान समय रात 10:30 बजे है। प्रयागराज पहुंचने का समय भी सुबह 6:20 बजे से बदलकर 7:45 बजे कर दिया गया है। एक जनवरी 2027 से प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। यह ट्रेन आनंद विहार सुबह 6:25 बजे पहुंचेगी। वापसी में नई दिल्ली-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 2 जनवरी से आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:15 बजे रवाना होगी और सुबह 7:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसके अलावा प्रयागराज-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस (22437) 28 अक्टूबर से आनंद विहार सुबह 6:25 बजे पहुंचेगी। अभी इसका समय सुबह 6:10 बजे है। वापसी में आनंद विहार-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस (22438) 29 अक्तूबर से रात 11:15 बजे रवाना होगी।

प्रयागराज एक्सप्रेस का बदला समय प्रयागराज एक्सप्रेस (12417) 28 अक्टूबर से नई दिल्ली सुबह 7:15 बजे पहुंचेगी। वापसी में नई दिल्ली-प्रयागराज एक्सप्रेस (12418) नई दिल्ली से रात 10:15 बजे रवाना होगी, जबकि अभी इसका प्रस्थान समय रात 10:10 बजे है। प्रयागराज जंक्शन पर रीवा एक्सप्रेस (12428) 28 अक्टूबर से सुबह 6:05 बजे पहुंचेगी।

प्रयागराज जंक्शन पर सुबह आएगी मगध एक्सप्रेस मगध एक्सप्रेस (20802) 28 अक्टूबर से प्रयागराज जंक्शन सुबह 6:15 बजे पहुंचेगी और 6:20 बजे रवाना होगी। उधना-दानापुर एक्सप्रेस (20933) का प्रयागराज जंक्शन पर प्रस्थान समय 22 दिसंबर से 4:30 बजे के बजाय 4:25 बजे होगा। नई दिल्ली-जयनगर एक्सप्रेस (12562) 23 दिसंबर से प्रयागराज जंक्शन सुबह 5:25 बजे पहुंचेगी। इसी तरह नई दिल्ली तेजस, राजधानी, ऊंचाहार एक्सप्रेस समेत 35 ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है।