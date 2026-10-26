काम की बात: रेल यात्री ध्यान दें! प्रयागराज, हमसफर समेत कई ट्रेनों का बदला समय, जानें नई टाइमिंग
दीवाली से पहले रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। 29 अक्टूबर से प्रयागराज-नई दिल्ली एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पर सुबह 6.15 की बजाय अब 6.35 पर पहुंचेगी। वहीं, वापसी हमसफर एक्सप्रेस (12276) 28 से नई दिल्ली से रात 10.30 की बजाय 11.05 पर रवाना होगी और सुबह 7.45 पर प्रयागराज आएगी।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे ने प्रयागराज से जुड़ी कई प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस और रीवा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान का समय बदलेगा। हमसफर एक्सप्रेस का टर्मिनल भी जनवरी 2027 से नई दिल्ली के बजाय आनंद विहार किया जाएगा। हमसफर एक्सप्रेस अब सातों दिन आनंद विहार से संचालित होगी।
प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस (12275) 29 अक्टूबर से नई दिल्ली स्टेशन पर सुबह 6:35 बजे पहुंचेगी। अभी इसके पहुंचने का समय सुबह 6:15 बजे है। वहीं नई दिल्ली-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस (12276) 28 अक्टूबर से नई दिल्ली से रात 11:05 बजे रवाना होगी। अभी इसका प्रस्थान समय रात 10:30 बजे है। प्रयागराज पहुंचने का समय भी सुबह 6:20 बजे से बदलकर 7:45 बजे कर दिया गया है। एक जनवरी 2027 से प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। यह ट्रेन आनंद विहार सुबह 6:25 बजे पहुंचेगी। वापसी में नई दिल्ली-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस 2 जनवरी से आनंद विहार टर्मिनल से रात 11:15 बजे रवाना होगी और सुबह 7:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसके अलावा प्रयागराज-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस (22437) 28 अक्टूबर से आनंद विहार सुबह 6:25 बजे पहुंचेगी। अभी इसका समय सुबह 6:10 बजे है। वापसी में आनंद विहार-प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस (22438) 29 अक्तूबर से रात 11:15 बजे रवाना होगी।
प्रयागराज एक्सप्रेस का बदला समय
प्रयागराज एक्सप्रेस (12417) 28 अक्टूबर से नई दिल्ली सुबह 7:15 बजे पहुंचेगी। वापसी में नई दिल्ली-प्रयागराज एक्सप्रेस (12418) नई दिल्ली से रात 10:15 बजे रवाना होगी, जबकि अभी इसका प्रस्थान समय रात 10:10 बजे है। प्रयागराज जंक्शन पर रीवा एक्सप्रेस (12428) 28 अक्टूबर से सुबह 6:05 बजे पहुंचेगी।
प्रयागराज जंक्शन पर सुबह आएगी मगध एक्सप्रेस
मगध एक्सप्रेस (20802) 28 अक्टूबर से प्रयागराज जंक्शन सुबह 6:15 बजे पहुंचेगी और 6:20 बजे रवाना होगी। उधना-दानापुर एक्सप्रेस (20933) का प्रयागराज जंक्शन पर प्रस्थान समय 22 दिसंबर से 4:30 बजे के बजाय 4:25 बजे होगा। नई दिल्ली-जयनगर एक्सप्रेस (12562) 23 दिसंबर से प्रयागराज जंक्शन सुबह 5:25 बजे पहुंचेगी। इसी तरह नई दिल्ली तेजस, राजधानी, ऊंचाहार एक्सप्रेस समेत 35 ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है।
रेलवे ने बढ़ाए मुंबई-कानपुर स्पेशल ट्रेन के फेरे
उधर, करवाचौथ, दीपावली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज स्पेशल ट्रेन के संचालन का नवंबर तक विस्तार किया है। 25 अक्टूबर के बाद दोनों दिशाओं में पांच-पांच अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। यह ट्रेन मथुरा जंक्शन और मथुरा कैंट होकर गुजरेगी। ट्रेन का मार्ग, समय, ठहराव और कोच संरचना पहले की तरह रहेगी। इससे त्योहारों पर मुंबई और कानपुर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मुंबई सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज स्पेशल 25 अक्तूबर के बाद 1, 8, 15, 22 और 29 नवंबर को चलेगी। वहीं, कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल स्पेशल 26 अक्तूबर के बाद 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को संचालित होगी। दोनों दिशाओं में पांच-पांच अतिरिक्त फेरों के साथ कुल 10 फेरे निर्धारित किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें