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मुसलमानों का रोने का वक्त आ गया; बंगाल मतगणना से पहले यूपी के मौलाना ने दिया भड़काऊ बयान, योगी को शेर बताया

May 03, 2026 05:51 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, इटावा
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले यूपी के मौलाना का एक भड़काऊ बयानबाजी का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में मौलाना ने सीएम योगी को शेर भी बताया।

मुसलमानों का रोने का वक्त आ गया; बंगाल मतगणना से पहले यूपी के मौलाना ने दिया भड़काऊ बयान, योगी को शेर बताया

Etawah News: चार मई को बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। बंगाल के लोग बेसब्री से अपने-अपने कैंडिडेट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ता ममता सरकार बनने का दावा कर रही है तो वहीं भाजपा इस बार में बंगाल कमल खिलाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बंगाल में सरकार किसकी बनेगी? ये शाम तक नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन इसी बीच बंगाल चुनाव को लेकर यूपी के मौलाना ने एक भड़काऊ बयानबाजी कर डाली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान मौलाना ने बिना नाम लिए सीएम योगी को शेर भी कहा। हालांकि हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

इटावा के रहने वाले एक मौलाना की पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले की तकरीर करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मौलाना कह रहा है कि मुसलमानों के लिए रोने का वक्त आ गया है। मौलाना जर्जिश अंसारी ने कहा है कि बंगाल वालों ने चुनाव में जो गलती की है उसे मुसलमान ही भुगतेंगे। मुसलमानों के लिए अब रोने का वक्त आ गया है। बंगाल में मतगणना से पहले मौलाना जर्जिश अंसारी का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें मौलाना ने यह भी कहा है कि बंगाल वालों की गलती से अब यहां भी यूपी का योगी मॉडल लागू होगा।

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यूपी की तरह होगा बंगाल का अंजाम

मौलाना वीडियो में कह रहा है, यूपी की तरह बंगाल की मस्जिदों में भी लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे जिससे मुसलमान परेशान होगे। बंगाल वालों को यूपी के मुसलमानों का अंजाम देखकर थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाना चाहिए। मौलाना ने इस तकरीर में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को शेर भी बताया है, हालांकि उन्होंने योगी का नाम नहीं लिया लेकिन यह कहा कि शेर का नाम लिया तो जेल चला जाऊंगा। मौलाना जर्जिश अंसारी इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और यूपी के मुसलमान को बंगाल में शिफ्ट होने की सलाह भी दे चुके हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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