यूपी में जंगल सफारी के दौरान रोका बाघ का रास्ता, आगे-पीछे खड़ी कर दीं गाड़ियां, 11 को नोटिस

संक्षेप: पीटीआर के बराही रेंज में रविवार को साइफन के पास जंगल सफारी करते हुए सैलानियों के कई वाहन गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बाघ साइफन पर स्वछंद घूमता देखा गया। आगे-पीछे गाड़ियां खड़ी होने से बाघ एक जगह पर ठहर गया।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में पर्यटन के नाम पर वन्यजीव अधिनियम के उल्लंघन में जंगल सफारी के गाइड, चालक, वाचर, फारेस्टर और बराही के रेंज अफसर समेत 11 कर्मचारी फंस गए हैं। इन सभी को नोटिस जारी कर वन्य जीवन में खलल डालने के आरोप में जवाब तलब किया गया है। साथ ही, डीएफओ ने जांच के आदेश जारी किए हैं। मामले से जुड़ा एक अन्य वीडियो भी वायरल हुआ है। सफाई देने पहुंचे कुछ कर्मियों की डीएफओ ने जमकर फटकार लगाई।

पीटीआर के बराही रेंज में रविवार को साइफन के पास जंगल सफारी करते हुए सैलानियों के कई वाहन गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बाघ साइफन पर स्वछंद घूमता देखा गया। इस बात की बगैर परवाह किए कि वन्य जीवन में खलल डालना अपराध है, जंगल सफारी के चालक, गाइड और सैलानियों ने बाघ के आगे और पीछे दोनों तरफ वाहन लगाकर फोटोग्राफ्स लिए और वीडियो बनाई। इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है। जंगल में बाघ के एकदम नजदीक जाकर उसके फोटो लेना व वीडियो बनाना घातक और लापरवाही की श्रेणी में है। इस बार की वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली तो डीएफओ ने मामले से जुड़े अन्य इनपुट को जुटा लिया। कुछ कर्मचारी अपनी सफाई देने पीटीआर मुख्यालय पहुंचे तो डीएफओ मनीष सिंह ने जमकर फटकारा।

वरिष्ठ अधिकारी ने डीएफओ से ली जानकारी मामला वरिष्ठ वनाधिकारी तक पहुंचने पर डीएफओ से जानकारी ली गई। डीएफओ ने पूरे मामले में कोई कोताही न बरतने की जानकारी देकर जांच के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि पूरे प्रकरण में कड़ी कार्रवाई होनी तय है।

सीन रिक्रिएट करने को कहा तो निरुत्तर हो गए कर्मी गलती करने के बाद जब कुछ वन कर्मी पीटीआर में माफी मांगने पहुंचे तो डीएफओ ने सीन रिक्रिएट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कैमरे का वाइड एंगिल वगैरह कुछ होता है। नहीं तो एक तरफ आप और दूसरी तरफ कैमरा लेकर सीन रिक्रिएट करिए, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएग। साइफन पर दोनों तरफ वाहनों को देखकर बाघ असहज दिखा है। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में है। इसे किसी भी दशा में उचित नहीं माना जाएगा। इसे वन्य जीवन में खलल माना गया है।

वाहन से उतरने का मिला इनपुट पूरे प्रकरण में एक और जानकारी वनाधिकारियों को मिली है कि जंगल में सफारी से उतरकर कुछ लोगों ने पास जाकर बाघ का फोटो खींचा है। यह घातक हो सकता है। सफारी पर सवार होने के दौरान जंगल में वाहन से उतरने का नियम नहीं है। जरूरत पड़ने पर केवल गाइड या चालक ही उतरेंगे और एंट्री कराएंगे। पर यहां पर सैलानियों द्वारा वाहन से उतरने की बात सामने आई है।