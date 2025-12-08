Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsTigers were blocked during jungle safari Pilibhit Tiger Reserve vehicles were parked in front and behind them
यूपी में जंगल सफारी के दौरान रोका बाघ का रास्ता, आगे-पीछे खड़ी कर दीं गाड़ियां, 11 को नोटिस

यूपी में जंगल सफारी के दौरान रोका बाघ का रास्ता, आगे-पीछे खड़ी कर दीं गाड़ियां, 11 को नोटिस

संक्षेप:

पीटीआर के बराही रेंज में रविवार को साइफन के पास जंगल सफारी करते हुए सैलानियों के कई वाहन गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बाघ साइफन पर स्वछंद घूमता देखा गया। आगे-पीछे गाड़ियां खड़ी होने से बाघ एक जगह पर ठहर गया।

Dec 08, 2025 10:49 pm ISTDinesh Rathour पीलीभीत
share

पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में पर्यटन के नाम पर वन्यजीव अधिनियम के उल्लंघन में जंगल सफारी के गाइड, चालक, वाचर, फारेस्टर और बराही के रेंज अफसर समेत 11 कर्मचारी फंस गए हैं। इन सभी को नोटिस जारी कर वन्य जीवन में खलल डालने के आरोप में जवाब तलब किया गया है। साथ ही, डीएफओ ने जांच के आदेश जारी किए हैं। मामले से जुड़ा एक अन्य वीडियो भी वायरल हुआ है। सफाई देने पहुंचे कुछ कर्मियों की डीएफओ ने जमकर फटकार लगाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीटीआर के बराही रेंज में रविवार को साइफन के पास जंगल सफारी करते हुए सैलानियों के कई वाहन गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बाघ साइफन पर स्वछंद घूमता देखा गया। इस बात की बगैर परवाह किए कि वन्य जीवन में खलल डालना अपराध है, जंगल सफारी के चालक, गाइड और सैलानियों ने बाघ के आगे और पीछे दोनों तरफ वाहन लगाकर फोटोग्राफ्स लिए और वीडियो बनाई। इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है। जंगल में बाघ के एकदम नजदीक जाकर उसके फोटो लेना व वीडियो बनाना घातक और लापरवाही की श्रेणी में है। इस बार की वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली तो डीएफओ ने मामले से जुड़े अन्य इनपुट को जुटा लिया। कुछ कर्मचारी अपनी सफाई देने पीटीआर मुख्यालय पहुंचे तो डीएफओ मनीष सिंह ने जमकर फटकारा।

वरिष्ठ अधिकारी ने डीएफओ से ली जानकारी

मामला वरिष्ठ वनाधिकारी तक पहुंचने पर डीएफओ से जानकारी ली गई। डीएफओ ने पूरे मामले में कोई कोताही न बरतने की जानकारी देकर जांच के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि पूरे प्रकरण में कड़ी कार्रवाई होनी तय है।

सीन रिक्रिएट करने को कहा तो निरुत्तर हो गए कर्मी

गलती करने के बाद जब कुछ वन कर्मी पीटीआर में माफी मांगने पहुंचे तो डीएफओ ने सीन रिक्रिएट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कैमरे का वाइड एंगिल वगैरह कुछ होता है। नहीं तो एक तरफ आप और दूसरी तरफ कैमरा लेकर सीन रिक्रिएट करिए, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएग। साइफन पर दोनों तरफ वाहनों को देखकर बाघ असहज दिखा है। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में है। इसे किसी भी दशा में उचित नहीं माना जाएगा। इसे वन्य जीवन में खलल माना गया है।

वाहन से उतरने का मिला इनपुट

पूरे प्रकरण में एक और जानकारी वनाधिकारियों को मिली है कि जंगल में सफारी से उतरकर कुछ लोगों ने पास जाकर बाघ का फोटो खींचा है। यह घातक हो सकता है। सफारी पर सवार होने के दौरान जंगल में वाहन से उतरने का नियम नहीं है। जरूरत पड़ने पर केवल गाइड या चालक ही उतरेंगे और एंट्री कराएंगे। पर यहां पर सैलानियों द्वारा वाहन से उतरने की बात सामने आई है।

कार्रवाई होनी तय

पीटीआई डीएफओ मनीष सिंह का कहना है कि जंगल में लापरवाही के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। इसमें सैलानियों के वाहनों के गाइड व चालक, वाचर, फारेस्टर और रेंज अफसर को नोटिस जारी किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |