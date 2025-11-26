Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTigers and leopards visit Jagpatidham temple on banks of the Rapti River at night
राप्ती तट के इस मंदिर में रात को आते हैं बाघ और चीते, भक्तों को नहीं पहुंचाते नुकसान

राप्ती तट के इस मंदिर में रात को आते हैं बाघ और चीते, भक्तों को नहीं पहुंचाते नुकसान

संक्षेप:

नेपाल बॉर्डर के ककरदरी जंगल में राप्ती नदी किनारे स्थित जगपति धाम मंदिर आज भी रहस्यमयी आस्था का प्रतीक बना हुआ है। रात होने पर यहां बाघ और चीता जैसे जंगली जानवर आते हैं, लेकिन किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाते। 

Wed, 26 Nov 2025 10:11 PMPawan Kumar Sharma प्रदीप त्रिपाठी, श्रावस्ती
यूपी के श्रावस्ती में राप्ती के तट पर ककरदरी जंगल में स्थित जगपति धाम मंदिर में आज भी रात में बाघ और चीता आते हैं। भारत-नेपाल सीमा पर राप्ती नदी के तट पर ककरदरी के जंगल में स्थित जगपति धाम मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। जहां आज भी जंगली जीव आते हैं लेकिन किसी को नुक़सान नहीं पहुंचाते हैं।

विकास खंड हरिहरपुर रानी के लक्ष्मनपुर कोठी स्थित राप्ती बैराज समीप जगपतिधाम मंदिर की स्थापना राजा बलरामपुर राजा पाटनेश्वरी प्रसाद ने करवाई थी। मान्यता है कि मंदिर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी है। स्व.पहाड़ी बाबा स्वामी दयाल गिरी के रहने वाले काठमांडू राज्य नेपाल के रहने वाले थे।सन 1979 में राप्ती नदी बैराज पर पुल के निर्माण के लिए नदी में गोला डाला जा रहा था किन्तु वह पानी के बहाव में बह जा रहा था। ठेकेदार परेशान हो उठा तो किसी ने जगपतिधाम मंदिर के महंत बाबा पहाड़ी स्वामी दयाल गिरी जी महाराज के शरण में जाने को कहा। ठेकेदार बाबा के आश्रम पहुंचे और बताया कि नदी में पुल निर्माण का काम नहीं हो पा रहा है।

बाबा ने ठेकेदार से कहा कि मां के शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लेकर मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो तो पुल बन जाएगा। देवरिया निवासी ठेकेदार विनय कुमार चतुर्वेदी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराना शुरू कर दिया। इसी बीच पुल निर्माण के रास्ते में आ रहीं सारी बधाएं दूर हो गईं। राप्ती नदी पर पुल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से हो गया।

पहाडी बाबा स्वामी दयाल गिरी की मौत 206 वर्ष की आयु पूरी होने पर वर्ष 2011 में हुई थी। जिस समय बाबा जी परलोक गामी हुए उसी समय उनकी गाय ने भी दम तोड़ दिया था। उनके सेवक रामगोपाल मौर्या की बेटी रीता गिरी बाल अवस्था में बाबा की उत्तराधिकारी बनकर मंदिर पर पूजा पाठ कर रही हैं। मान्यता है कि मंदिर परिसर में आज भी कभी कभी खूंखार जानवर आते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

