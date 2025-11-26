राप्ती तट के इस मंदिर में रात को आते हैं बाघ और चीते, भक्तों को नहीं पहुंचाते नुकसान

संक्षेप: नेपाल बॉर्डर के ककरदरी जंगल में राप्ती नदी किनारे स्थित जगपति धाम मंदिर आज भी रहस्यमयी आस्था का प्रतीक बना हुआ है। रात होने पर यहां बाघ और चीता जैसे जंगली जानवर आते हैं, लेकिन किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाते।

यूपी के श्रावस्ती में राप्ती के तट पर ककरदरी जंगल में स्थित जगपति धाम मंदिर में आज भी रात में बाघ और चीता आते हैं। भारत-नेपाल सीमा पर राप्ती नदी के तट पर ककरदरी के जंगल में स्थित जगपति धाम मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। जहां आज भी जंगली जीव आते हैं लेकिन किसी को नुक़सान नहीं पहुंचाते हैं।

विकास खंड हरिहरपुर रानी के लक्ष्मनपुर कोठी स्थित राप्ती बैराज समीप जगपतिधाम मंदिर की स्थापना राजा बलरामपुर राजा पाटनेश्वरी प्रसाद ने करवाई थी। मान्यता है कि मंदिर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी है। स्व.पहाड़ी बाबा स्वामी दयाल गिरी के रहने वाले काठमांडू राज्य नेपाल के रहने वाले थे।सन 1979 में राप्ती नदी बैराज पर पुल के निर्माण के लिए नदी में गोला डाला जा रहा था किन्तु वह पानी के बहाव में बह जा रहा था। ठेकेदार परेशान हो उठा तो किसी ने जगपतिधाम मंदिर के महंत बाबा पहाड़ी स्वामी दयाल गिरी जी महाराज के शरण में जाने को कहा। ठेकेदार बाबा के आश्रम पहुंचे और बताया कि नदी में पुल निर्माण का काम नहीं हो पा रहा है।

बाबा ने ठेकेदार से कहा कि मां के शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लेकर मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो तो पुल बन जाएगा। देवरिया निवासी ठेकेदार विनय कुमार चतुर्वेदी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराना शुरू कर दिया। इसी बीच पुल निर्माण के रास्ते में आ रहीं सारी बधाएं दूर हो गईं। राप्ती नदी पर पुल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से हो गया।