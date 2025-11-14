यूपी में बाघ की दहशत, खीरी में खेत पर गए बुजुर्ग को बनाया निवाला, बहराइच में किसान पर हमला

संक्षेप: दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के संपूर्णानगर की वृंदावन कॉलोनी निवासी 62 वर्षीय चंद्रिका प्रसाद शुक्रवार देर शाम को घर से कुछ दूर खेत में शौच को गए थे। जब देर तक वह वापस घर नहीं लौटे तो उनको देखने के लिए ग्रामीण व परिजन खेत तक गए।

यूपी में इन दिनों बाघ की दहशत फैली है। शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में खेत पर गए एक बुजुर्ग को बाघ ने अपना निवाला बना डाला। काफी देर तक घर वापस न आने पर परिजन तलाश करते गन्ने के खेत में पहुंचे तो उसका अधखाया शव मिला। घटना से नाराज ग्रामीणों ने पलिया-संपूर्णानगर रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। वहीं बहराइच में बाघ ने किसान पर हमला बोल दिया। साथियों ने किसान को बाघ से छुड़ाया। लगातार बाघ के हमलों से ग्रामीण डरे हुए हैं। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है लेकिन वह बाघ पकड़ में नहीं आ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के संपूर्णानगर की वृंदावन कॉलोनी निवासी 62 वर्षीय चंद्रिका प्रसाद शुक्रवार देर शाम को घर से कुछ दूर खेत में शौच को गए थे। जब देर तक वह वापस घर नहीं लौटे तो उनको देखने के लिए ग्रामीण व परिजन खेत तक गए। वहां गन्ने के खेत में बुजुर्ग का अधखाया शव मिला। परिजनों का कहना है उन्होंने बाघ को शव के पास बैठा देखा है। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव को पलिया- संपूर्णानगर रोड पर रख कर जाम लगा दिया। उधर, दुधवा टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ एच राजामोहन का कहना है कि ग्रामीण पर किसी वन्यजीव के हमले और मौत होने की सूचना मिली है। वन्यजीव कौन है, अब तक स्पष्ट नहीं है। फील्ड स्टाफ को मौके पर भेजा गया था। गन्ने के खेत से शव को वन विभाग ने निकलवाया है।

बहराइच में किसान पर बाघ का हमला, साथी किसानों ने भिड़कर छुड़ाया मिहींपुरवा, संवाददाता। बाघ ने किसान पर हमला किया तो किसानों के झुंड ने बाघ पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से बाघ को पीटकर किसान को जबड़े से छुड़ा लिया। घायल किसान को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उसकी हालत गम्भीर है। बाघ ने पूरी गरदन जबड़े में दबोच लिया था। लगातार दूसरे दिन एक ही जगह पर यह दूसरा हमला है। घटना मुर्तिहा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्तिहा रेंज स्थित खरबूजहा पुल के पास शुक्रवार को दोपहर को हुई है। घटना स्थल गुरुवार को किसान पर हमले में मौत वाली जगह से महज 500 मीटर दूर है।